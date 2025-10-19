Ya quedan poco menos de ocho meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Todos los preparativos avanzan a buen ritmo y también se van conociendo a los clasificados al torneo.

En el caso de México, también avanza con las sedes y sus preparativos. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara ultiman detallas. Lo más importante son los recintos, donde se acondicionan para poder albergar varios partidos del certamen mundialista.

Y uno de esos aún sigue inmerso de manera activa, sobre todo con las imágenes que se vieron del mismo. Las remodelaciones en el Estadio Azteca continúan a paso firme, pero las fotos que se vieron hacen dudar si el recinto llegará a tiempo para su reinauguración.

Entre las principales modificaciones que sufrió el estadio estuvo la construcción de nuevos vestidores, que obligó a retirar una de las gradas centrales y reconstruirla, algo que ha llevado bastante tiempo. Hace unos días se revelaron imágenes, aunque hoy las grúas siguen trabajando en esa parte.

Este viernes 17 de octubre la agencia de fotografía deportiva Mexsport, compartió fotos aéreas del Estadio Azteca, donde se pueden apreciar diferentes detalles. Hay todavía cinco vehículos al interior del recinto, la mayoría de ellos precisamente para realizar los trabajos de remodelación, así como dos grúas para las cargas pesadas. Todavía no han comenzado a instalar el nuevo pasto, otro de los detalles importantes.

¿Cuándo tiene que estar listo el Estadio Azteca?

El recinto deportivo debería estar listo para el receso de las ligas entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del año próximo, durante el cual la Selección Mexicana enfrentaría a Portugal en el juego de reapertura, previsto para el 28 de marzo. Es decir, debería estar listo en poco más de cinco meses.