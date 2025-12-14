El Toluca se encuentra ante la posibilidad de volver a hacer historia en el futbol mexicano: ser bicampeón de la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ recibirán a Tigres este domingo por la noche en el Estadio Nemesio Díez, por la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025. A continuación, el repaso de los posibles escenarios que se le presentan al dueño de casa.

En el partido de ida de la serie decisiva, el conjunto escarlata perdió por 1-0 en el Volcán y volvió de Nuevo León en desventaja de cara a la revancha. En un ‘Infierno’ a rebalsar, tendrán el difícil desafío de dar vuelta la final ante su afición, en una llave donde cambian los criterios de desempate. Así, será importante conocer qué sucedería en cada contexto.

¿Qué pasa si Toluca pierde ante Tigres en la vuelta de la final?

En el caso de una derrota de los ‘Diablos Rojos’, Toluca perderá la final y será subcampeón del Torneo Apertura 2025. Con la caída en el partido de ida sumado a otra en la revancha, el conjunto escarlata terminaría por detrás en el marcador global. De este modo, Tigres se quedaría con el título y el dueño de casa no podría ser bicampeón.

Antonio Mohamed, la cabeza de la ilusión escarlata [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Toluca empata ante Tigres en la vuelta de la final?

Si el equipo choricero empata con el elenco universitario, Toluca también perderá la final y será subcampeón del futbol mexicano. Una igualdad esta noche en el ‘Infierno’ los sentenciaría a perder la serie, ya que quedaría relegado en el resultado global de la serie. En esa circunstancia, Tigres saldría como consagrado en el Apertura.

¿Qué pasa si Toluca gana ante Tigres en la vuelta de la final?

De lograr un triunfo en el segundo cruce, la suerte de Toluca dependerá de la diferencia de goles entre uno y otro equipo. Esto tiene que ver con que en la final de la Liguilla no corre el mismo criterio de desempate: no se utiliza la posición en la tabla general de referencia. Este cambio perjudica a los ‘Diablos Rojos’, que terminaron como líderes la fase regular.

ver también Duelo de hinchadas: afición de Toluca hace serenata a horas de la revancha ante Tigres

Bajo estas circunstancias, si Toluca gana por un gol de diferencia, habrá prórroga. Si se impone por 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 u otros resultados similiares, el partido se seguirá en un alargue de treinta minutos, dividido en dos tiempos de quince. Además, de persistir la igualdad, la final con Tigres se definiría desde una tanda de penales.

Por otra parte, si Toluca gana por dos o más goles de diferencia, será campeón del Torneo Apertura 2025. En ese contexto, remontarían la ida, vencerían en el marcador global de la serie y se quedarían con el título. De esa manera, el equipo de Antonio Mohamed alcanzaría la “doce”, la duodécima estrella para la institución en la Liga MX.