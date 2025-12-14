Max Verstappen revela qué es lo peor de los coches de Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con el Gran Premio de Abu Dhabi y con ella también se fueron los coches como los conocíamos. A partir de la próxima temporada entrará en vigencia un cambio de reglamento que modificará radicalmente a los monoplazas y algunos de los pilotos hicieron un balance sobre la última generación.

Uno de ellos fue Max Verstappen, tetracampeón de la F1, quien aseguró en declaraciones recogidas por Formula Passion: “No echaré de menos los coches de 2022-2025. Tengo la espalda destrozada y siempre me duelen los pies. Prefiero los coches de 2015-2016“.

Max Verstappen posa con sus trofeos luego de ganar el GP de Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

Cabe mencionar que entre 2022 y 2025 Max ganó tres de sus cuatro títulos, por lo que su apreciación sobre los coches del Gran Circo no estuvieron influenciadas por los resultados obtenidos. De hecho, Verstapppen no fue campeón este año por una corta diferencia de tan solo dos unidades con Lando Norris (McLaren).

El piloto neerlandés de Red Bull Racing fue el piloto que ganó más carreras en la temporada (8) a pesar de no haber campeonado. Es decir, en caso de haber empatado con Norris en puntos, el Mundial de Pilotos habría sido para Verstappen por el desempate de victorias.

Los principales cambios de los coches de la F1 a partir de 2026

Motores V6 turbo híbridos siguen, pero sin el MGU-H; el sistema híbrido será más simple y barato.

Mucha más potencia eléctrica: cerca del 50 % de la potencia total vendrá de la parte eléctrica.

Uso obligatorio de combustible 100 % sostenible, sin derivados fósiles.

Coches más livianos: el peso mínimo baja aproximadamente 30 kg.

Autos más pequeños: serán más cortos y más angostos, facilitando maniobras y adelantamientos.

Aerodinámica activa: alerones móviles que cambian de configuración según rectas o curvas.

Eliminación del DRS: se reemplaza por un sistema de energía extra para facilitar adelantamientos.

Menor carga aerodinámica y mucha menos resistencia al aire, para que los autos se sigan mejor.

Neumáticos más estrechos, manteniendo las llantas de 18 pulgadas.

Mayor recuperación de energía al frenar, lo que hace más importante la gestión eléctrica.

Reglamentos pensados para reducir costos y atraer nuevos fabricantes de motores.

