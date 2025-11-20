Así quedaron los cruces del repechaje Intercontinental y UEFA rumbo al Mundial 2026

Después de confirmarse que 42 países ya tienen su lugar asegurado tras la reciente fecha FIFA de noviembre, aún restan seis selecciones por definir su pase al Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Estas últimas plazas serán las más disputadas, ya que cada equipo dará todo para asegurar su presencia en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Publicidad

Publicidad

Para determinar a los equipos restantes, se organizará un repechaje Intercontinental y otro UEFA el próximo año, a pocos meses del inicio del Mundial. Ambos torneos serán decisivos, ya que definirán quiénes tendrán la oportunidad de jugar en el certamen y quiénes deberán esperar hasta la próxima edición.

Este jueves, la FIFA realizó el sorteo de los encuentros del repechaje, dejando definidos los enfrentamientos que marcarán la última fase de clasificación. Los resultados del sorteo despertaron gran expectativa, ya que los equipos conocerán a sus rivales directos y podrán planificar su preparación con tiempo.

En el repechaje intercontinental, las semifinales ya tienen a sus protagonistas confirmados. Los encuentros serán Nueva Caledonia vs Jamaica y Bolivia vs Surinam, en duelos que prometen ser muy intensos y llenos de emoción. Además, dos selecciones avanzan directamente a la final gracias a su posición en el ranking FIFA: Congo e Irak, lo que les da ventaja para luchar por uno de los últimos boletos al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Los partidos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 se disputarán en marzo en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, escenarios que recibirán a las selecciones con toda la ilusión de clasificar.

Los cruces de UEFA

ver también ¿Por qué México irá al Grupo A del Mundial 2026, Canadá al B y Estados Unidos al D si todos son sede?

También quedaron confirmados los cruces del repechaje de UEFA:

Italia vs Irlanda del Norte

Ucrania vs Suecia

Turquía vs Rumania

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Polonia vs Albania

Eslovaquia vs Kosovo

República Checa vs Irlanda

Publicidad

Publicidad

En síntesis