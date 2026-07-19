Así quedó el palmares de campeones del mundo tras la victoria de España sobre Argentina

España derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres y se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia, mientras que la Albiceleste no pudo resistir con un jugador menos durante más de 30 minutos.

España volvió a tocar el cielo en el futbol mundial. La selección europea derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia. El partido se definió en el tiempo extra, cuando Ferran Torres apareció para marcar el gol que terminó inclinando la balanza.

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El conjunto español fue superior durante todo el partido y tuvo las mejores sensaciones del partido. Argentina, por su parte, debió afrontar más de 30 minutos con un futbolista menos, una situación que terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro.

La Albiceleste resistió todo lo que pudo y llevó la definición hasta el tiempo suplementario, pero finalmente no logró aguantar el resultado. España encontró el gol decisivo en el alargue y terminó levantando nuevamente la Copa del Mundo, 16 años después de su primera consagración en Sudáfrica 2010.

España se mete entre las selecciones bicampeonas

Con este nuevo título, España alcanza las 2 Copas del Mundo y se suma al selecto grupo de selecciones que lograron consagrarse campeonas en dos oportunidades.

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Argentina, en tanto, se mantiene con 3 títulos mundiales y no pudo alcanzar la cuarta Copa de su historia después de haber llegado nuevamente a la gran final como en el 2022.

El palmarés histórico del Mundial

Brasil: 5 títulos

Alemania: 4 títulos

Italia: 4 títulos

Argentina: 3 títulos

España: 2 títulos

Francia: 2 títulos

Uruguay: 2 títulos

Inglaterra: 1 título

En sintesis

España derrotó 1-0 a Argentina y se consagró campeona del Mundial 2026.

derrotó 1-0 a Argentina y se consagró campeona del Mundial 2026. El delantero Ferran Torres anotó el gol decisivo durante el tiempo extra.

anotó el gol decisivo durante el tiempo extra. La selección española conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia.