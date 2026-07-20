La Furia Roja y la Albiceleste podrían jugar por un nuevo título tras la definición del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Con el torneo internacional ya finalizado, en las últimas horas se conoció podría haber un nuevo España vs. Argentina este mismo año y por un título oficial. El periodista Martín Arévalo reveló que la Finalissima se podría jugar este mismo año entre la Furia Roja y la Albiceleste.

Así fue el posteo publicado por Ataque Futbolero la información brindada por el comunicador: “Hay chances de que la FINALISSIMA entre Argentina y España SE JUEGUE EN NOVIEMBRE 2026. El estadio será el Lusail, debido a que el Gobierno de Qatar YA COMPRÓ LOS DERECHOS del partido“.

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Es necesario señalar que este compromiso debía jugarse en 2025 o a inicios de este 2026, pero por el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, más la incompatilidad encontrar una nueva fecha y sede hicieron que no se pueda jugar.

Cabe recordar que este título que volvió a jugarse reúne al Campeón de América, Argentina, contra el Campeón de Europa, España, los últimos campeones continentales de CONMEBOL y UEFA, respectivamente. Ambos conquistados en 2024.

Historial de Campeones del a Finalissima

1985 – Francia 2-0 Uruguay

1993 – Argentina 1(5-4)1 Dinamarca

2022 – Argentina 3-0 Italia

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En síntesis