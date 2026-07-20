El comunicado de la revista France Football tras la la conquista de la Furia Roja en el certamen internacional de Norteamérica.

El Mundial 2026 terminó con la victoria de España sobre Argentina y ahora se lanzaron las especulaciones sobre quién puede ser el ganador del Balón de Oro, el prestigioso premio entregado por la Revista France Football al mejor jugador de la temporada. En las últimas horas en su web oficial lanzaron un curioso artículo para entender si ganar la Copa del Mundo de FIFA es importante para quedarse con el torneo.

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La nota comienza lanzando la siguiente pregunta: “Ahora que ha terminado el Mundial, resurge el mismo viejo rumor: que el ganador del Balón de Oro siempre es el mismo que el ganador de la Copa del Mundo. Pero, ¿es eso realmente cierto?“.

Luego, la nota hace una extensa evaluación de cómo se dieron los Balones de Oro en los años mundialistas. Si bien destaca los Balones de Oro de Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) y Lothar Matthäus (1990), el ente señala un cambio importante a partir de 1995.

Ousman Dembele fue el último ganador del Balón de Oro. [Foto: Getty Images]

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Y es que desde entonces, cuando el premio dejó de ser exlusivo para europeos y tener un alcance global, este selecto grupo se vio reducido. Más allá de que Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002) y Fabio Cannavero (2006) también lo ganaron, hay que ir hasta 2022 para encontra un Campeón del Mundo que haya ganado el Balón de Oro, con Lionel Messi con Argentina, que cabe destacar que pese a ser entregado en 2023, France Football ya había cambiado su reglamento para pasar a evaluar en calendario de junio a julio y no en año calendario.

Para cerrar, dejaron asentada la siguiente advertencia de cara a la próxima premiación: “Si bien ganar el Mundial ayuda, no garantiza un Balón de Oro. Para ganarlo, es necesario haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial“.

Los ganadores del Balón de Oro que fueron Campeones del Mundo el mismo año

Bobby Charlton – Inglaterra – 1966

– Inglaterra – 1966 Paolo Rossi – Italia – 1982

– Italia – 1982 Lothar Matthäus – Alemania Federal – 1990

– Alemania Federal – 1990 Zinedine Zidane – Francia – 1998

– Francia – 1998 Ronaldo Nazário – Brasil – 2002

– Brasil – 2002 Fabio Cannavaro – Italia – 2006

– Italia – 2006 Lionel Messi – Argentina – Mundial 2022 / Balón de Oro 2023

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En síntesis