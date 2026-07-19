¿Qué son los anillos que reciben los campeones del Mundial 2026? Todos los detalles de este nuevo premio

Conoce todos los detalles sobre esta distinción nueva que se incorporó para esta edición de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 tendrá un desenlace histórico este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España y Argentina se enfrentarán por la gloria máxima. Sin embargo, la atención también se centró en los escritorios de la FIFA debido a la implementación de una distinción especial y nunca antes vista para el plantel vencedor.

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Este nuevo reconocimiento consiste en la entrega de anillos de campeonato personalizados para los integrantes de la delegación que alce el trofeo. La iniciativa adopta una de las costumbres más arraigadas dentro del deporte de los Estados Unidos. De esta manera, el organismo internacional busca fusionar la cultura del país anfitrión de la final con la mística de su torneo estrella.

Los detalles sobre los anillos que entregará FIFA al campeón del mundo

La producción de estas joyas corresponderá a una edición estrictamente limitada de 2026 piezas numeradas de forma individual, una cifra que alude directamente al año de esta edición mundialista. El reglamento estipula que 30 de estos ejemplares irán destinados exclusivamente a los futbolistas y cuerpo técnico del equipo campeón. Las restantes 1996 unidades se lanzarán al mercado internacional para que los aficionados puedan adquirirlas como productos oficiales con licencia.

El Mundial entregará anillos a sus campeones, como la NBA. (GETTY IMAGES)

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En cuanto a sus características visuales, cada pieza contará con un diseño de doble cara que combinará la identidad del torneo y de la nación ganadora. Uno de los lados exhibirá con orgullo el relieve de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el sector opuesto se grabará con los símbolos del país que dé la vuelta olímpica. Además, los fabricantes confeccionarán los anillos a la medida exacta de los protagonistas y adjuntarán un certificado de autenticidad.

La distribución de los galardones se realizará en dos etapas bien diferenciadas tras el pitazo final del encuentro. En la ceremonia de premiación sobre el césped, el capitán y el director técnico del campeón recibirán réplicas provisionales para conmemorar el logro frente a las cámaras. Los 30 anillos de oro definitivos pasarán al proceso de grabado y personalización final antes de su entrega oficial en una fecha posterior.

En síntesis

España y Argentina definirán el título de la Copa del Mundo 2026 este domingo .

definirán el título de la Copa del Mundo 2026 este . La FIFA entregará anillos de campeonato personalizados al plantel vencedor por primera vez.

entregará anillos de campeonato personalizados al plantel vencedor por primera vez. El organismo fabricará 2026 piezas limitadas y solo 30 serán para los campeones.