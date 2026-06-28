Este domingo ya se jugó el primer partido de los dieciseisavos y en el encuentro se midieron Canadá vs Sudáfrica. En los últimos minutos del partido los de la Hoja de Maple consiguieron el gol que los llevara a los Octavos de Final del Mundial 2026, eliminando a los “Bafana, Bafana”, algo que el periodista de TUDN, Julio Ibáñez celebró.

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Y es que hay que recordar que previo a que iniciara la Copa del Mundo, fue señalado junto con su compañero de volar un dron en una zona restringida, por lo que fueron detenidos por algunos días e iniciaron un juicio para que pudieran regresar a México.

En la liberación de ambos, el “Profe” Ibáñez decidió publicar un mensaje en el que agradecía a quienes lo apoyaron para poder hacer el juicio de la mejor manera, pero se mostró muy molesto con los sudafricanos, por lo que deseaba que México los goleara en la inauguración.

El mensaje de ‘venganza’ de Julio Ibáñez

Fue por eso que este domingo, en el momento en el que se terminó el partido con la eliminación de los “Bafana, Bafana”, el periodista decidió dejar un mensaje en sus redes sociales, burlándose de ellos y además dejando ver que su venganza había sido consumada.

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“Se les borró la sonrisaaaaaaa. Adiós bafana bafana!! La venganza terminó! Contexto de la foto el día que nos agarraron llegando a la estación de policía a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros”, compartió en conjunto con la fotografía que describe.

En síntesis

Canadá eliminó a Sudáfrica en los minutos finales del primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, avanzando a la ronda de octavos.

en los minutos finales del primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, avanzando a la ronda de octavos. El periodista de TUDN, Julio “El Profe” Ibáñez , celebró de manera abierta la eliminación de los sudafricanos en sus redes sociales.

, celebró de manera abierta la eliminación de los sudafricanos en sus redes sociales. Ibáñez aprovechó el resultado como una “venganza” tras haber sido detenido previamente en Sudáfrica por volar un dron en una zona restringida antes del inicio del torneo.