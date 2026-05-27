La tensión se trasladó desde Sudáfrica directo a México luego de la noticia que se conoció a finales de marzo cuando Julio Ibáñez, reportero de TUDN, fue detenido de manera sorpresiva en África. El reportero permanece varado hace varias semanas, aunque una noticia lo deja mucho más cerca de regresar pronto a su país natal.

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El comunicador se encontraba en ese país realizando cobertura sobre uno de los rivales de México rumbo al Mundial 2026. Todo marchaba con normalidad hasta que, en plena transmisión en vivo, ocurrió un hecho completamente inesperado. Ibáñez se encontraba transmitiendo en vivo para su cuenta de Instagram, cuando varios hombres armados ingresaron en su lugar de trabajo y lo capturaron.

El presente que atraviesa Julio Ibáñez

A los pocos días, fue liberado y pudo salir de prisión, pero se le prohibió regresar a su país, ya que la Justicia debía determinar o no su culpabilidad en el caso y la posible pena para su caso. En ese sentido, la historia continuará este 28 de mayo con una audiencia que puede ser determinante para su futuro jurídico.

Reportan retención de Julio Ibáñez, periodista de TUDN, en Sudáfrica.

De acuerdo con los primeros reportes, Ibáñez se encuentra bajo una situación de detención por parte de autoridades.https://t.co/bNUSY8QUkx pic.twitter.com/G8sJbXlQQk — GS-Noticias (@gersenoticias) March 25, 2026

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Según informó el periodista Alejandro Gómez en sus redes sociales, Ibáñez no se expone a terminar en prisión ya que el cargo por el que será juzgado tiene, como máximo, el pago de de una multa económica. Por esa razón, se espera que Julio esté en México cuanto antes, tal vez cerca del inicio del Mundial que tiene como fecha pautada para comenzar, el próximo 11 de junio.

“En torno al querido Profe Julio Ibáñez, me comentan que en la audiencia de hoy se limitaron los cargos a sólo uno que ya no amerita prisión. El juez se tomó una semana para determinar una sanción pero conforme a ley sólo puede ser una multa“, escribió Gómez en su cuenta de X.

Julio Ibáñez podría regresar pronto a México. (X)

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En síntesis