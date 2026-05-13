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Julio Ibáñez lleva casi dos meses varado en Sudáfrica: última actualización de su caso

Detenido en marzo durante una transmisión en vivo, el Profe Ibáñez sigue varado en el país que será rival de México en el Mundial 2026.

Julio Ibáñez sigue detenido en Sudáfrica.
© @julioibaJulio Ibáñez sigue detenido en Sudáfrica.

El periodista mexicano Julio Ibáñez está viviendo un verdadero calvario desde que viajó a Sudáfrica para cubrir la previa del partido que disputará México en el camino rumbo al Mundial 2026. Lo que comenzó como una cobertura periodística terminó convirtiéndose en un caso que todavía mantiene al comunicador lejos de su país.

Todo ocurrió en marzo, cuando hombres armados irrumpieron en la habitación de hotel de Julio Ibáñez mientras realizaba una transmisión en vivo. El periodista fue detenido por las autoridades sudafricanas y posteriormente pasó una semana en prisión antes de recuperar la libertad bajo fianza.

Según los reportes, las autoridades locales lo acusaron de espionaje luego de que presuntamente utilizara un dron en una zona restringida cercana a una escuela judía. La situación escaló rápidamente y las sospechas iniciales derivaron incluso en preocupaciones vinculadas a un posible incidente de terrorismo.

Desde entonces, Ibáñez permanece en Sudáfrica bajo libertad condicional y todavía no tiene autorización para regresar a México. Mientras tanto, abogados, autoridades diplomáticas mexicanas y la Embajada de México continúan trabajando en el caso para intentar resolver su situación legal.

La situación actual de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Actualmente, Julio Ibáñez ya no se encuentra en prisión, aunque sigue obligado a permanecer en territorio sudafricano mientras avanza el proceso judicial, según informaron en Diario AS. La nueva audiencia del caso fue programada para el próximo 28 de mayo.

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El caso generó una fuerte repercusión tanto en México como en el ámbito periodístico internacional, especialmente por la forma en la que se produjo la detención del comunicador. Después de casi dos meses varado en Sudáfrica, la incertidumbre sobre su futuro continúa creciendo.

En sintesis

  • Julio Ibáñez permanece detenido en Sudáfrica acusado de espionaje por usar un dron restringido.
  • El periodista mexicano pasó una semana en prisión durante el mes de marzo en Sudáfrica.
  • La próxima audiencia judicial del caso está programada para el 28 de mayo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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