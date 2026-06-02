Tras vivir un calvario durante algunos meses detenido en Sudáfrica, el periodista mexicano reapareció en redes sociales.

Después de más de dos meses detenido en Sudáfrica por una confusión, Julio Ibáñez finalmente fue liberado y podrá regresar a México antes del comienzo del Mundial 2026. El periodista mexicano de TUDN, junto a Daniel García, vivió momentos muy complicados en el país africano, rival de México en la competición internacional, aunque finalmente la situación logró resolverse.

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Ibáñez y García habían sido detenidos luego de un confuso episodio relacionado con el uso de un dron en una zona restringida. Desde entonces, ambos permanecieron retenidos mientras avanzaba el proceso judicial que se tardó bastante.

Luego de recuperar la libertad, Julio Ibáñez también rompió el silencio a través de sus redes sociales y dejó un emotivo mensaje tras los difíciles momentos que le tocó atravesar en Sudáfrica. Ahora, ya está listo para su próxima cobertura en el Mundial.

“Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión. Daniel García y yo estamos listos. ¡Mundial, ahí te vamos!”, escribió el periodista mexicano.

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Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica,gracias familias,amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión @TUDNMEX @TUDNUSA @dagarciato y yo estamos listos ¡Mundial, ahí te vamos!https://t.co/ahMjrKgX5L pic.twitter.com/kEhCGNJF4n — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 2, 2026

El comunicado de Televisa tras la liberación de Julio Ibáñez y Daniel García

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García. Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema”, escribieron en Televisa en primer lugar.

Y siguieron: “Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”.

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