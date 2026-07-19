El ente madre del futbol mundial reveló los ganadores de los reconocimientos individuales del certamen internacional tras la definición.

Por la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Y una cuestión importante que siempre se sigue de cerca, más allá de la premiación del torneo donde se entrega la preciada copa, es quiénes son los ganadores de los premios individuales de la FIFA, que han ido en aumento en las últimas ediciones del torneo.

Los premios individuales del Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

En lo que respecta al Balón de Oro, el mismo fue entregado al mediocampista Rodrigo Hernández de España, mientras que el Mejor Portero fue para Unai Simón también de la Furia Roja. En tanto, el Botín de Oro de lo quedó Kylian Mbappé de Francia tras anotar 10 goles.

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Por otro lado, el reconocimiento a Mejor Jugador Joven fue para el defensa Pau Cubarsí, también del equipo Campeón del Mundo. El ente madre del futbol mundial también destacó con el Premio Fair Play a Países Bajos, que fue el equipo con menos faltas, tarjetas amarillas y rojas.

FIFA eligió al MVP de la Final

Por último, otra cuestión que tiene que ver con el final del torneo es el Mejor Jugador del partido. En un partido de bajo vuelo futbolístico y pocas emociones, la organización le dio el premio a Ferrán Torres, auto de la anotación del campeonato.

En síntesis

España ganó 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres a los 106 minutos.

ganó 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres a los 106 minutos. Rodrigo Hernández ganó el premio Balón de Oro del Mundial 2026.

ganó el premio Balón de Oro del Mundial 2026. Kylian Mbappé conquistó el Botín de Oro tras anotar 10 goles en el torneo.