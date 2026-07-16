Darío Cvitanich cruzó a Álvaro Morales por criticar a Lionel Messi: “La tenés adentro”

El reconocido periodista apuntó contra Lionel Messi y el árbitraje y el ex jugador de Pachuca lo cruzó en redes sociales.

Álvaro Morales volvió a generar polémica debido a su cruzada con Lionel Messi. El reconocido periodista criticó al capitán de Argentina en su cuenta de X (ex Twitter) mientras la Albiceleste caía frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

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No obstante, todo cambió en la segunda mitad, Argentina remontó y se metió en la final de la Copa del Mundo. Darío Cvitanich, ex jugador y quien jugó dos veces en Pachuca, lo cruzó en redes sociales a Álvaro Morales y le dijo de todo por criticar a Lionel Messi.

Los cruces entre Álvaro Morales y Darío Cvitanich

“Jajajajaja la tenes re contra adentro anda con yamal ahora…. gracias apareces y aparece messi!!! Sos lo mas piedra q existe gracias por ser anti, disfruta del pais y de la fiesta que armamos”, le contestó Darío Cvitanich en una de las publicaciones al periodista.

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Álvaro Morales se quejó del arbitraje y cuestionó que Argentina fue favorecida, a lo que el ex jugador de Pachuca le respondió: “Guardate la de messi q la tenes “INSIDE” alvarucho…. te esperamos en la final, no desaparezcas , mas q nunca te vamos a necesitar!!!”.

Darío Cvitanich jugó en 2010 en Pachuca y fue campeón de la Concachampions en la que los Tuzos vencieron en la final a Cruz Azul. Después el argentino regresó al conjunto de Hidalgo en 2015, aunque no tuvo el mismo éxito que en su primer paso.

No hay dudas de que Álvaro Morales volverá a estar en contra de Lionel Messi y de Argentina el próximo domingo en la final frente a España, por lo que seguramente se dé otro cruce entre el periodista y Darío Cvitanich, o entre el comunicador y otras personas reconocidas de Argentina.

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En síntesis