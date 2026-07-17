El diamante en bruto de España viste un ornamento especial en el pelo con un escrito que tiene trasfondo.

Lamine Yamal no solo es una sensación futbolística emergente sino sobre todo la bandera detrás de la cual se enfila todo España. Pese a su cortísima edad, el delantero ha mostrado sus cartas y se ha ganado la confianza de los aficionados de todo el país. Su talento es tan grande como su proyección y lo que puede darle a la Selección en el presente y futuro.

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Su fresca y divertida forma de jugar es parte de su repertorio y de su perfil como futbolista, pero además el crack tiene su estilo para asemejar físicamente. Fuera del campo de juego se lo ha visto con distintas combinaciones de ropa que marcan tendencia, pero eso se mueve al terreno. Dentro de la cancha intenta también impregnar su personalidad.

Entre los accesorios que suele usar cuando le toca jugar para la Selección de España, Lamine Yamal ha llamado la atención al vestir una vincha de color negro muy particular. El delantero ha optado por dejarse crecer el pelo porque le gusta más que cuando lo tenía corto, y para evitar que el cabello se le caiga sobre la cara, se pone esa cinta en su frente.

Aprovechando que debía ponerse la vincha para no sentirse incómodo con el cabello largo en los partidos, el joven atacante aprovechó y eligió un modelo especial del accesorio. Le colocó dos inscripciones que simbolizan sus orígenes, para mantener siempre presente a su hogar y no olvidarse nunca de dónde viene. Ambas se pueden ver escritas en blanco.

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En primer lugar, la vincha de Lamine Yamal lleva puesto un “08304”, el código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció en España antes de mudarse a su actual casa. Además, también se lee “Rocafonda”, el mencionado nombre del barrio en el que dio sus primeros pasos. Así, la estrella ratifica su sentido de pertenencia y amor por sus raíces.

Durante el Mundial 2026, además, el habilidoso delantero de España sacó a relucir una segunda vincha, que dice “EGO Yamal”, expresión que se lee de ambos lados de la cabeza. Esa inscripción surgió como respuesta a las críticas que Lamine recibió en las redes sociales, donde parte de la fanaticada criticó ese comportamiento que no les gustó del jugador.

Lamine y la vincha de “EGO Yamal” [Foto: Getty]