El delantero brasileño no será parte del duelo de los Rojiblancos ante la Máquina Cementera por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlético San Luis y Cruz Azul se enfrentan este viernes 17 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de la ciudad de San Luis Potosí. Ambos equipos buscan iniciar el torneo con el pie derecho.

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Para este compromiso, el director técnico Diego Mejía no contará con un jugador que suele ser una pieza clave para el equipo. El atacante João Pedro Galvão no será parte del compromiso y no estará en el banquillo. La razón es que el jugador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses afuera de las canchas.

¿Quién será el reemplazo de João Pedro Galvão en Atlético San Luis vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, el delantero Rafael Llorente se suma a la alineación titular y será la referencia en el área para su equipo. Conformará la dupla de ataque con Santiago Muñoz e intentarán rematar las opciones de gol que les queden de cara al arco.

¿Cuál será la alineación de Atlético San Luis vs. Cruz Azul sin João Pedro Galvão?

Sin João Pedro Galvão, los Rojiblancos formarían de la siguiente manera en su encuentro contra la Máquina Cementera: Sánchez; García, Galindo, Torres, Cruz; Meráz, Pérez Bouquet, Salles-Lamonge, Duarte; Llorente y Muñoz.