Lamine Yamal no solo transita días de mucha felicidad en lo estrictamente profesional, peleando por el título del Mundial 2026. Esas buenas sensaciones que lo han acompañado en el último tiempo se trasladaron a lo personal. Recientemente, ha iniciado una relación amorosa y ya tiene nueva novia, que ha estado a su lado en todo el torneo.

Publicidad

El crack de la Selección de España no se tomó un largo tiempo para hacer duelo luego de su último vínculo: en noviembre se había separado de Nicki Nicole, la reconocida cantante argentina. Luego de algunos meses donde se dedicó a sí mismo y a ponerse mejor a todos los niveles, ahora el jugador ha vuelto a encontrar una dueña de su corazón.

La nueva novia de Lamine se llama Inés García y es una influencer española de 21 años, dos más grande que el delantero del Barcelona. A diferencia de la mencionada artista con la que estuvo previamente, la novia actual de Yamal se asemeja más a las parejas comunes de los jugadores. Se dedica a “crear contenido” sobre moda, billouterie y belleza.

Lamine Yamal e Inés García se conocieron por medio de las redes sociales hace algunos meses, aunque ninguno de los dos ha dado a conocer cuál fue la fecha en que comenzaron a hablarse. El delantero y la influencer formalizaron su vínculo en mayo, cuando se mostraron juntos en la cena de celebración del Barcelona tras el título ganado en la Liga Española.

Publicidad

La creadora de contenido cuenta con una comunidad importante en las redes sociales, con más de un millón y medio de seguidores tanto en su perfil de ‘Instagram’ como en ‘Tik Tok’. Ella fue la primera en subir fotos junto a la estrella del Barcelona y de la Selección de España, donde empezó el ‘boom’ de los aficionados en torno a la popular pareja.

Previo a la Copa del Mundo, Inés García y Lamine Yamal compartieron unas vacaciones en Grecia donde los paparazzi los captaron y difundieron imágenes que se volvieron tendencia. Más tarde, ella se mostró acompañándolo en el Mundial 2026, subiendo fotos con la camiseta puesta con el dorsal que usa el atacante en cada uno de los partidos con España.