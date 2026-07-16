Los futbolistas que no jugarán el próximo torneo con Las Águilas por decisión del entrenador uruguayo.

La Liga MX pone en marcha una nueva temporada y la ilusión vuelve a instalarse entre los aficionados. Con el inicio del Torneo Apertura 2026, todos los equipos renuevan sus objetivos, aunque la expectativa es todavía mayor en los clubes grandes, que llegan con la obligación de pelear por el campeonato desde la primera jornada.

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Uno de ellos es el Club América, que afronta un nuevo ciclo tras la salida de André Jardine. La directiva decidió apostar por Guillermo Almada, quien asumió el desafío de devolver a las Águilas a lo más alto del futbol mexicano con un proyecto renovado.

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En sus primeras semanas al frente del equipo, Almada ya dejó en claro cuáles son sus prioridades. El entrenador pidió públicamente la llegada de cuatro o cinco refuerzos para fortalecer el plantel de cara al Apertura 2026.

Sin embargo, el América todavía no logró avanzar con fuerza en el mercado de fichajes. Mientras espera incorporaciones, el exentrenador de Pachuca y Real Oviedo tomó una decisión contundente: comenzó a depurar el plantel y dejó fuera de sus planes a varios futbolistas.

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Los cuatro futbolistas que Guillermo Almada borró del América

De acuerdo con la planificación del entrenador, Rodrigo Dourado, Vinicius Lima, Thiago Espinosa y el lesionado Víctor Dávila no serán tenidos en cuenta para este inicio del Apertura 2026, por lo tanto, no fueron registrados para el torneo.

La decisión no solo responde a cuestiones deportivas. Los cuatro ocupan plaza de extranjero, por lo que su salida también le permitiría al Club América liberar cupos para incorporar nuevos futbolistas del exterior, uno de los principales objetivos de la directiva en este mercado de pases.

En sintesis

El Club América contrató al entrenador Guillermo Almada para el Torneo Apertura 2026.

contrató al entrenador Guillermo Almada para el Torneo Apertura 2026. El estratega Guillermo Almada solicitó la contratación de cuatro o cinco nuevos refuerzos.

solicitó la contratación de cuatro o cinco nuevos refuerzos. El técnico Guillermo Almada excluyó de sus planes a cuatro futbolistas extranjeros del plantel.