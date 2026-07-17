El astro argentino se refirió a la foto con la estrella española de hace casi dos décadas en la previa a la definición entre España y Argentina.

El próximo domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, España y Argentina se enfrentarán para definir al nuevo campeón de la Copa del Mundo de la FIFA.

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En un evento que organizó la FIFA este viernes, antes de la gran definición, Lionel Messi, capitán y estrella de la Albiceleste, fue consultado por esa icónica imagen con Lamine Yamal de hace casi 20 años y no tuvo inconvenientes en hablar al respecto.

Así se manifestó ante los micrófonos: “La verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando era bebé y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura pero es uno de los mejores del mundo en este momento“.

¡NADIE LO PUEDE CREER! 😳🔥



Messi estuvo bañando a Lamine Yamal cuando era bebé y ahora, años después, lo enfrentará en la final de la Copa del Mundo. Ojito a lo que dijo…



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/ftDlPh4d62 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 17, 2026

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Además, agregó de cara al compromiso del domingo entre las dos selecciones: “Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión“.

Cabe recordar que esa famosa foto de 2007, que se viralizó en 2024, muestra a un joven Lionel Messi de 20 años bañando en una tina a un Lamine Yamal de apenas cinco meses. Se trató de una sesión fotográfica benéfica organizada por la Fundación FC Barcelona, UNICEF y el diario catalán Sport para la creación de un calendario solidario.

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Terna arbitral de España vs. Argentina por la Final del Mundial 2026

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

4° Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

5° Árbitro: Mohammad Alkalaf (Jordania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

AVAR: Nicolas Gallo (Colombia)

SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

SBVAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)

En síntesis