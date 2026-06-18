En este repaso, empápate de la actualidad del emblema del elenco asiático previo a la cita mundialista.

Heung-Min Son, leyenda del futbol asiático, es una de esas figuras de elite que llegan alMundial 2026 como la máxima y quizás una estrella destacada de su seleccionado. En el caso del delantero de 33 años, es el capitán y bandera de Corea del Sur, que llegó al continente con la ilusión de hacer historia y escribir una página memorable para la nación.

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El mundo futbolero, más consumidor de las grandes ligas de Europa que de otros torneos de segundo orden, le perdió mayormente el rastro luego de su salida de Tottenham. Fue todo un acontecimiento cuando a principios de agosto del año pasado, los ‘Spurs’ anunciaron la partida de su emblema en condición de libre de manera tan abrupta.

Después de cerrar su capítulo en Londres, Heung-Min Son optó por no continuar no solo en la Premier League sino tampoco en Europa. Ya pasados los treinta, el atacante y su familia se mudaron a Estados Unidos y fichó en la Major League Soccer. El campeonato norteamericano ya había estallado con la llegada de Messi y dio otro salto con el coreano.

En su desembarco en el continente, el futbolista ex Tottenham se convirtió en refuerzo de Los Ángeles FC, uno de los equipos más poderosos de EEUU. Allí, actualmente posee un contrato de 11.1 millones de dólares anuales, tal como fue revelado por la Asociación de Jugadores de la MLS. Es el jugador franquicia de su nuevo equipo, donde no pasa desapercibido.

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Heung-Min Son en actividad con LAFC [foto: Getty Images]

En su primera temporada en LAFC, Heung-Min Son disputó 34 partidos en total, con una contribución directa en 34 tantos, exactamente un promedio de una por encuentro. Lleva aportados 14 goles y 20 asistencias, entre Major League Soccer, Playoffs de la MLS y Concacaf Champions Cup. Impacto inmediato del delantero en su nueva experiencia internacional.

De este modo, su año de preparación para el Mundial 2026 fue extraordinario, más allá de que en Corea del Sur muchos lo veían de reojo por bajar el nivel de Europa a Estados Unidos. Heung-Min Son, en quizás su última Copa del Mundo como jugador, aspira a llevar los colores de su país lo más lejos posible en la máxima competencia de selecciones.