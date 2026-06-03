El capitán de los asiáticos no aparece en el once inicial de su Selección para esta tarde. ¿Qué le sucedió?

Corea del Sur, rival de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo, disputará este miércoles un nuevo amistoso de preparación rumbo al torneo que se viene. En esta oportunidad, su contrincante será un equipo de la CONCACAF: El Salvador le propondrá un desafío interesante al equipo que se cruzó todo el océano para jugar.

Publicidad

El enfrentamiento de este miércoles 3 de junio entre Corea del Sur y El Salvador se disputará en el BYU South Field de Utha, en Estados Unidos. Esta no es una de las sedes del Mundial, ya que esos estadios están siendo preservados y mejorados para el certamen. El comienzo del juego está estipulado para las 19.00 horas del Centro de México.

En la antesala del amistoso de esta tarde, Corea del Sur confirmó sus futbolistas titulares para salir a la cancha, con una ausencia importante entre los elegidos del entrenador. Heung-Min Son no figura en el once inicial de los asiáticos para verse las caras ante El Salvador. El capitán era el gran atractivo del encuentro pero no arrancará el mismo hoy.

Heung-Min Son no será titular hoy ante El Salvador [Foto: Getty]

Publicidad

En este sentido, vale aclarar que, pese a la sorpresa de no estar su nombre en la planilla de los que empiezan el partido, la ausencia de Heung-Min Son no es para preocuparse. El DT lo marginó para probar a otros jugadores y analizar variantes, pensando en todos los escenarios que pueden darse en una Copa del Mundo, incluso sin el delantero.

Es por ello que el cuerpo técnico de Corea del Sur lo puso esta vez en la banca de suplentes para el amistoso internacional de turno. Seguramente en el complemento del duelo ante El Salvador tenga minutos y los fanáticos que asistan al estadio podrán ver a la estrella. El futbolista de LAFC se encuentra en perfectas condiciones para jugar.

Con la falta de Heung-Min Son por descanso y decisión técnica, esta es la alineación confirmada de Corea del Sur ante El Salvador: Seung-Gyu Kim; Young-woo Seol, Han-beom Lee, Kim Min-Jae, Tae-seok Lee; Lee Jae-Sung, Gi-hyuk Lee, Dong-Gyeong Lee; In-beom Hwang, Hwang Hee-Chan y Cho Gue-Sung. El Salvador tendrá su propia prueba de alta dificultad ante un rival duro de roer.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. El Salvador en México?

El amistoso internacional del oponente de la Selección Mexicana en el Mundial no se podrá seguir por TV ni streaming en suelo mexicano. De acuerdo a la grilla de transmisiones, el partido de preparación no tendrá transmisión a través de ninguna señal ni plataforma online. Habrá que seguirlo por redes sociales.