Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

La salvada heroica de chilena que hizo Edson Álvarez para evitar el gol de Heung-min Son

Edson Álvarez hizo la mejor salvada para México evitando el primer gol de Corea del Sur.

La gran salvada de Edson Álvarez
© @miseleccionmxLa gran salvada de Edson Álvarez

Era el minuto 15 del partido entre México y Corea del Sur cuando Heung-min Son apareció desde dentro del área para poder conseguir la primera anotación que los pusiera por encima en el marcador en el Estadio Guadalajara. El futbolista ya se había quitado la marca de Raúl Rangel por lo que bombeó el balón que sin arquero estuvo a nada de meterse al arco.

La salvada de Edson Álvarez

Sin embargo, ya el balón estaba a nada de la portería cuando en la carrera para evitar que la pelota entrara a las redes, apareció Edson Álvarez para hacer una jugada de chilena que sacara el esférico. De esta manera, el equipo nacional se acaba de salvar de que fueran abajo en el marcador y se mantienen en la pelea por conseguir el resultado.

Ver también

Sigue GRATIS y EN VIVO México 0-0 Corea del Sur vía Vix Premium por el Mundial 2026: ¡Es el momento del Tri!

En síntesis

  • Heung-min Son estuvo a punto de anotar en el minuto 15 para Corea.
  • El futbolista Edson Álvarez salvó a México de recibir un gol con una chilena.
  • El encuentro entre México y Corea del Sur se disputa en el Estadio Guadalajara.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones