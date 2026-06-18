La joya de la Selección Mexicana no salta a la cancha para el duelo de esta noche en Guadalajara. ¿Qué le pasó?

Javier Aguirre dio a conocer sus elegidos de la Selección Mexicana para salir a disputar el encuentro de la segunda fecha del Grupo A, cuando el ‘Tri’ enfrente a Corea del Sur. El combinado nacional quiere asegurar esta misma noche la clasificación a la próxima fase del Mundial 2026, y para ello pondrá lo mejor que tiene a disposición.

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Pese a que en la previa del partido muchos reportes lo colocaban dentro de los once iniciales, Gilberto Mora no será parte del equipo titular ante el conjunto asiático en Guadalajara. La joya de México firmó planilla pero será una de las alternativas en la banca de suplentes para el compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Akron.

Más allá de los trascendidos de la semana, el talentoso mediocampista todavía no es considerado un indiscutido para Javier Aguirre. Si bien fue titular en casi toda la Copa Oro que México ganó el año pasado, en este Mundial 2026 no llega con el mismo presente que a ese torneo. Por ello, Gilberto Mora aún no tiene el respaldo absoluto del DT.

México sale sin Gilberto Mora entre los titulares [Foto: Getty]

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Pese a haber tenido un discreto debut ante Sudáfrica, el cuerpo técnico vuelve a confiar en Brian Gutiérrez desde el comienzo para enfrentar hoy a Corea del Sur, en lugar de Gil Mora. Sin embargo, se espera que el crack de México tenga una cantidad considerable de minutos en el segundo tiempo del encuentro, ovacionado por todo Guadalajara.

Con la suplencia de Gilberto Mora, esta es la alineación confirmada de la Selección Mexicana para medirse ante Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026: Raúl Rángel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.