Conoce aquí qué canales y plataformas transmitirán en directo el encuentro entre el 'Tri' y los 'Tigres de Asia'.

La continuidad de la segunda jornada del Mundial 2026 presenta una propuesta altamente atractiva para el último turno de este jueves 18 de junio. México y Corea del Sur se verán las caras en la capital, en un nuevo juego dentro del Grupo A. A continuación, entérate cómo seguir la transmisión de este partidazo en el país y el continente.

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El ‘Tri’ llega a este encuentro ubicado en la 1° posición del Grupo A, con 3 puntos, luego del triunfo en su presentación. El equipo de Javier Aguirre viene de vencer por 2-0 a Sudáfrica, con las conquistas de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Los ‘Tigres de Asia’ arriban a este duelo colocados en el 2° puesto del Grupo A, con 3 unidades, tras iniciar con victoria. Los dirigidos por Hong Myung-bo llegan tras derrotar por 2-1 a Chequia, con goles de Hwang y Hyeon-Gyu.

Cuándo y a qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026:

El nuevo desafío de la Selección Mexicana se llevará a cabo HOY jueves 18 de junio, a partir de las 19.00 horas del Centro de México. Será el encuentro que completará la jornada 2 del Grupo A, tras el empate matutino a uno entre Sudáfrica y Chequia.

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México sale por otro paso clave en el Mundial [Foto: Getty]

Dónde y en qué estadio juegan México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026:

El enfrentamiento entre los equipos de Javier Aguirre y Hong Myung-bo tendrá lugar en el Estadio Akron, casa de las Chivas, localizado en la ciudad de Guadalajara. Inaugurado en 2010, cuenta con una capacidad de hasta 45.664 personas para esta Copa del Mundo. Es el escenario donde Corea del Sur jugó en su debut.

Qué canal transmite EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026:

El partido entre el ‘Tri’ y los ‘Tigres de Asia’ contará con múltiples transmisiones en territorio mexicano:

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TUDN (televisión)

(televisión) Canal 5 (televisión)

(televisión) Azteca 7 (televisión)

(televisión) Pase Mundial de ViX Premium (streaming)

(streaming) Azteca Deportes Network (streaming)

(streaming) Azteca Deportes App (streaming)

Por otra parte, estos canales y plataformas pasarán el compromiso del Grupo A en otros países del exterior:

Argentina: TyC Sports, DSports, DGo, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports.

Bolivia: TigoSports, Red Uno, Unitel y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y CazeTV.

Chile: DSports, DGo y Paramount+.

Colombia: DSports, DGo, Paramount+, Win Play y Win Sports.

Costa Rica: FOX+.

El Salvador: TigoSports.

España: DAZN y Movistar+.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM FC.

Guatemala: TigoSports, FOX, TeleOnce y Chapin TV.

Honduras: TigoSports.

Jamaica: Bluu y RushSports.

Nicaragua: TigoSports.

Panamá: TigoSports.

Paraguay: GEN y Trece.

Perú: DSports, DGo y Paramount+.

Puerto Rico: FOX Sports y Telemundo.

República Dominicana: Pio Deportes.

Uruguay: AUF TV, DSports, DGo y Paramount+.

Venezuela: DSports, DGo e Inter.