Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Después del partido entre Argentina y Austria en Dallas, el juego de Francia vs. Irak, en Philadelphia, tomará todo el protagonismo de HOY, lunes 22 de junio, en esta Copa del Mundo 2026. Europeos y asiáticos se enfrentarán en Estados Unidos en lo que empezará a ser la definición del Grupo I de esta competición.
Los conducidos por Didier Deschamps ganaron en un debut difícil contra Senegal: fue 3-1 gracias a un doblete de Kylian Mbappé. Por su parte, los dirigidos por Graham Arnold perdieron 4-1 ante la Noruega de Erling Halaand, quien ofensivamente también se desenvolvió con dos goles a su favor.
Encuesta¿Quién ganará el encuentro entre Francia e Irak en Philadelphia?
¿Quién ganará el encuentro entre Francia e Irak en Philadelphia?
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¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak desde cada país?
- México: ViX Premium
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- España: DAZN y Movistar+
- Estados Unidos: Fox Network, fuboTV, Telemundo, Fox One, One Sirius XM FC y Futbol de Primera Radio
¿A qué hora se juega Francia vs. Irak por el Grupo I?
- México: 15:00 horas
- Argentina: 18:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
- Colombia: 16:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 18:00 horas
- Bolivia: 17:00 horas
- Ecuador: 16:00 horas
- Uruguay: 18:00 horas
- España: 23:00 horas
- Perú: 16:00 horas
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En síntesis
- Francia vs. Irak juegan hoy, 22 de junio, en Philadelphia por el Grupo I.
- Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria 3-1 de Francia contra Senegal.
- 18:00 horas es el horario del partido en Argentina; transmiten DIRECTV, Flow y Paramount+.