Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Francia se juega ante Irak la posibilidad de asegurar el primer puesto del Grupo I de la Copa del Mundo 2026.

Después del partido entre Argentina y Austria en Dallas, el juego de Francia vs. Irak, en Philadelphia, tomará todo el protagonismo de HOY, lunes 22 de junio, en esta Copa del Mundo 2026. Europeos y asiáticos se enfrentarán en Estados Unidos en lo que empezará a ser la definición del Grupo I de esta competición.

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Los conducidos por Didier Deschamps ganaron en un debut difícil contra Senegal: fue 3-1 gracias a un doblete de Kylian Mbappé. Por su parte, los dirigidos por Graham Arnold perdieron 4-1 ante la Noruega de Erling Halaand, quien ofensivamente también se desenvolvió con dos goles a su favor.

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¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak desde cada país?

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Network, fuboTV, Telemundo, Fox One, One Sirius XM FC y Futbol de Primera Radio

¿A qué hora se juega Francia vs. Irak por el Grupo I?

México: 15:00 horas

15:00 horas Argentina: 18:00 horas

18:00 horas Venezuela: 17:00 horas

17:00 horas Colombia: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 17:00 horas

17:00 horas Paraguay: 18:00 horas

18:00 horas Bolivia: 17:00 horas

17:00 horas Ecuador: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 18:00 horas

18:00 horas España: 23:00 horas

23:00 horas Perú: 16:00 horas

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En síntesis