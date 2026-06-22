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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Francia se juega ante Irak la posibilidad de asegurar el primer puesto del Grupo I de la Copa del Mundo 2026.

Francia e Irak abren la actividad del Grupo I en esta Jornada 2 del Mundial 2026
© ESPECIALFrancia e Irak abren la actividad del Grupo I en esta Jornada 2 del Mundial 2026

Después del partido entre Argentina y Austria en Dallas, el juego de Francia vs. Irak, en Philadelphia, tomará todo el protagonismo de HOY, lunes 22 de junio, en esta Copa del Mundo 2026. Europeos y asiáticos se enfrentarán en Estados Unidos en lo que empezará a ser la definición del Grupo I de esta competición.

Los conducidos por Didier Deschamps ganaron en un debut difícil contra Senegal: fue 3-1 gracias a un doblete de Kylian Mbappé. Por su parte, los dirigidos por Graham Arnold perdieron 4-1 ante la Noruega de Erling Halaand, quien ofensivamente también se desenvolvió con dos goles a su favor.

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¿Quién ganará el encuentro entre Francia e Irak en Philadelphia?

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¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak desde cada país?

  • México: ViX Premium
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • España: DAZN y Movistar+
  • Estados Unidos: Fox Network, fuboTV, Telemundo, Fox One, One Sirius XM FC y Futbol de Primera Radio

¿A qué hora se juega Francia vs. Irak por el Grupo I?

  • México: 15:00 horas
  • Argentina: 18:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas
  • Colombia: 16:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Paraguay: 18:00 horas
  • Bolivia: 17:00 horas
  • Ecuador: 16:00 horas
  • Uruguay: 18:00 horas
  • España: 23:00 horas
  • Perú: 16:00 horas
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En síntesis

  • Francia vs. Irak juegan hoy, 22 de junio, en Philadelphia por el Grupo I.
  • Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria 3-1 de Francia contra Senegal.
  • 18:00 horas es el horario del partido en Argentina; transmiten DIRECTV, Flow y Paramount+.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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