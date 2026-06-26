Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Senegal vs. Irak según la IA

Senegal e Irak afrontan un duelo decisivo. En la previa de un cruce de alta urgencia del Grupo I, en Bolavip consultamos a la IA para proyectar un marcador exacto.

Senegal e Irak se enfrentan hoy viernes 26 de junio de 2026, a las 13:00 horas (CDMX), por la fase de grupos de la Copa del Mundo, en el Toronto Stadium. El panorama aprieta a los dos: ambos llegan a este partido sin puntos y, lógicamente, con diferencia de gol negativa.

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La previa marca una inclinación clara, pero sin exageraciones. Senegal aparece mejor perfilado por lo que mostró en sus dos partidos del grupo, aunque el contexto no empuja a proyectar una goleada automática. El equipo africano necesita ganar con margen para sostener sus opciones de seguir en carrera entre los mejores terceros, y su técnico Pape Thiaw incluso pidió una “revuelta” de Senegal “a todos los niveles” antes de este duelo decisivo.

Ante ese escenario, en Bolavip pedimos un resultado exacto y el veredicto va en esa misma dirección: Senegal parte como favorito para imponerse por una diferencia controlada.

¿Qué dijo la IA sobre Senegal e Irak?

“Mi pronóstico para este partido es: Senegal 2-0 Irak”.

El marcador se sostiene por una combinación bastante concreta: Senegal ha mostrado más capacidad para generar gol en el grupo, Irak llega con una defensa más castigada y el cruce favorece una victoria africana con margen, pero no necesariamente una paliza.

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Ismaila Sarr marcó uno de los goles de Senegal en el Mundial 2026 (Getty Images)

Eso no significa que el partido quede resuelto de antemano. Irak todavía tiene argumentos para dar pelea en el trámite. Su entrenador Graham Arnold aseguró que su selección jugará “por Irak” y por sus familias, aun reconociendo que sus opciones son mínimas. Esa resistencia competitiva también entra en la lectura: el cuadro asiático puede complicar por momentos, pero la balanza principal sigue del lado senegalés.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Senegal sobre Irak

Mejor producción ofensiva en el grupo: Senegal suma 3 goles en sus dos partidos del Mundial, contra apenas 1 de Irak . La señal más fuerte apareció en el 2-3 ante Noruega , un partido en el que el cuadro africano sí encontró respuestas arriba y hasta registró 17 remates , seis de ellos al arco . Ahí también apareció Ismaila Sarr , quien descontó para mantener vivo el partido.

suma en sus dos partidos del Mundial, contra apenas de . La señal más fuerte apareció en el , un partido en el que el cuadro africano sí encontró respuestas arriba y hasta registró , seis de ellos . Ahí también apareció , quien descontó para mantener vivo el partido. Irak llega más castigado en defensa: el equipo iraquí recibió 7 goles en dos jornadas y tiene una diferencia de -6 , peor que el -3 de Senegal . Sus derrotas fueron por 1-4 ante Noruega y 0-3 ante Francia , una secuencia que refuerza la idea de un rival vulnerable si el conjunto senegalés logra imponer su ritmo desde temprano.

el equipo iraquí recibió en dos jornadas y tiene una diferencia de , peor que el de . Sus derrotas fueron por y , una secuencia que refuerza la idea de un rival vulnerable si el conjunto senegalés logra imponer su ritmo desde temprano. Senegal compitió mejor ante los mismos rivales: ambos seleccionados ya cayeron frente a Francia y Noruega, pero la comparación favorece a Senegal. Los africanos perdieron 1-3 y 2-3; Irak, en cambio, cayó 0-3 y 1-4. Esa diferencia dentro del mismo grupo sostiene el favoritismo senegalés. Además, el propio Pape Thiaw dejó claro, según APS, que espera una reacción total de su equipo en un partido que los obliga a salir a buscar el resultado.

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En síntesis