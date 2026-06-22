Edouard Mendy enciende las alarmas en Senegal por lesión

El portero de Senegal tuvo que abandonar el terreno de juego y es duda para el tercer partido de fase de grupos en el Mundial.

Este lunes Senegal se midió ante Noruega en un partido con muchas emociones, el marcador quedó 3-2 en contra de los senegaleses. Sin embargo, esa no fue la única mala noticia que recibió el conjunto de los Leones, sino que Edouard Mendy, el arquero salió lesionado al minuto 61 del partido, por lo que de ahí cayó el tercer tanto.

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¿Qué le pasó a Mendy?

Mendy es un portero muy querido en su país, por lo que el hecho de encender las alarmas previo a un duelo ante Irak para buscar su clasificación a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares aún los mantiene con preocupación de que no cuenten con su arquero para este enfrentamiento por la molestia que tuvo. en el Mundial.

Y es que cabe mencionar que antes del encuentro con los noruegos, el futbolista ya estaba presentando algunas molestias, pero le dio para terminar la primera mitad y un poco más de la parte complementaria. Cuando abandonó el terreno de juego se podía ver que le costaba apoyar la pierna izquierda, dando muestra de que se trataba de lo mismo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial qué es lo que le pasó al cancerbero de Senegal, sin embargo presentó molestias en la parte alta de la rodilla izquierda, pero se optó porque mejor no siguiera, ya que anteriormente estaba “tocado”, dejándole así la oportunidad a Mori Diaw de atajar los últimos minutos.

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¿Se perderá el Senegal vs Irak?

Aún se espera el parte médico, pero todo indica que es un problema muscular que podría hacer que se pierda el tercer partido de la fase de grupos. Para este encuentro el cuadro senegalés necesita conseguir una victoria para poder sumar aunque sea tres puntos que lo pongan en el tercer puesto, y le ayuda que sea por goleada.

En síntesis