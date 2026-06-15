Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Irán y Nueva Zelanda inician su camino en la Copa del Mundo 2026: California recibirá un duelo que promete mucho en el Grupo G

Llegó el momento del debut de Tim Payne en este Mundial 2026. Nueva Zelanda enfrentará a Irán HOY lunes 15 de junio, desde las 19:00 horas (CDMX). El combinado oceánico se medirá contra el asiático en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos, por la Jornada 1 del Grupo G.

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A pesar de sus problemas bélicos y políticos con el país anfitrión, el combinado dirigido por Amir Ghalenoei está enfocado en lo deportivo. “Me gustaría decirles que estamos aquí para jugar futbol. Y estamos aquí para representar a la gente respetuosa”, comentó el DT en la conferencia de prensa previa al juego.

Por su parte, los capitaneados por el delantero Chris Wood intentarán alejarse de los reflectores que apuntan a Tim Payne por su reciente despegue en redes sociales. La Selección de Nueva Zelanda llegó a Estados Unidos con el objetivo de pasar la zona de grupos y no quiere que la fama de su defensa lo perjudique.

Actualmente, Tim Payne cuenta con 5.7 millones de seguidores en Instagram (Getty Images)

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