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Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Irán y Nueva Zelanda inician su camino en la Copa del Mundo 2026: California recibirá un duelo que promete mucho en el Grupo G

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan en California para cerrar la Jornada 1 del Grupo G
© ESPECIALIrán y Nueva Zelanda se enfrentan en California para cerrar la Jornada 1 del Grupo G

Llegó el momento del debut de Tim Payne en este Mundial 2026. Nueva Zelanda enfrentará a Irán HOY lunes 15 de junio, desde las 19:00 horas (CDMX). El combinado oceánico se medirá contra el asiático en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos, por la Jornada 1 del Grupo G.

A pesar de sus problemas bélicos y políticos con el país anfitrión, el combinado dirigido por Amir Ghalenoei está enfocado en lo deportivo. “Me gustaría decirles que estamos aquí para jugar futbol. Y estamos aquí para representar a la gente respetuosa”, comentó el DT en la conferencia de prensa previa al juego.

Por su parte, los capitaneados por el delantero Chris Wood intentarán alejarse de los reflectores que apuntan a Tim Payne por su reciente despegue en redes sociales. La Selección de Nueva Zelanda llegó a Estados Unidos con el objetivo de pasar la zona de grupos y no quiere que la fama de su defensa lo perjudique.

Actualmente, Tim Payne cuenta con 5.7 millones de seguidores en Instagram (Getty Images)

Actualmente, Tim Payne cuenta con 5.7 millones de seguidores en Instagram (Getty Images)

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En síntesis

  • Tim Payne: El defensa de Nueva Zelanda enfrenta a Irán el 15 de junio.
  • SoFi Stadium: El estadio de Inglewood, California, albergará el duelo del Grupo G.
  • 5.7 millones: Es la cifra de seguidores en Instagram del jugador neozelandés.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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