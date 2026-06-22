¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

Los Bleus y los Leones de Mesopotamia se enfrentan por la segunda jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Mientras los europeos van por su segundo triunfo, los asiáticos van por el gran golpe.

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El recinto en cuestión ya albergó el partido de Costa de Marfil vs. Ecuador y Brasil vs. Haití, y lleva el nombre de Estadio Philadelphia durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Aunque principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles de la NFL, lo curioso es que este estadio se inauguró en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y Barcelona.

El Lincoln Financial Field será sede del partido entre Francia e Irak. [Foto: Getty Images]

Características del Estadio Philadelphia

Capacidad: 68.324 espectadores.

Ubicación: Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex.

Tipo de césped: natural híbrido (HERO Hybrid Grass).

Equipos que juegan de local aquí: Philadelphia Eagles y Philadelphia Union.

Año de inauguración: 2003.

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Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Philadelphia

Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio

Brasil 3-0 Haití | Fase de grupos | 19 de junio

Francia vs. Irak | Fase de grupos | 22 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio

Croacia vs. Ghana | Fase de grupos | 27 de junio

Partido de octavos de final | 4 de julio

En síntesis