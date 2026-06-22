¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026?

En el marco de la Jornada 2 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Mientras los europeos van por su segundo triunfo, los asiáticos van por el gran golpe.
El recinto en cuestión ya albergó el partido de Costa de Marfil vs. Ecuador y Brasil vs. Haití, y lleva el nombre de Estadio Philadelphia durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Aunque principalmente es utilizado por los Philadelphia Eagles de la NFL, lo curioso es que este estadio se inauguró en 2003 con un partido amistoso entre Manchester United y Barcelona.
El Lincoln Financial Field será sede del partido entre Francia e Irak. [Foto: Getty Images]
Características del Estadio Philadelphia
- Capacidad: 68.324 espectadores.
- Ubicación: Sur de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro del complejo deportivo South Philadelphia Sports Complex.
- Tipo de césped: natural híbrido (HERO Hybrid Grass).
- Equipos que juegan de local aquí: Philadelphia Eagles y Philadelphia Union.
- Año de inauguración: 2003.
Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Philadelphia
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Fase de grupos | 14 de junio
- Brasil 3-0 Haití | Fase de grupos | 19 de junio
- Francia vs. Irak | Fase de grupos | 22 de junio
- Curazao vs. Costa de Marfil | Fase de grupos | 25 de junio
- Croacia vs. Ghana | Fase de grupos | 27 de junio
- Partido de octavos de final | 4 de julio
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio y dónde ver en México
En síntesis
- Francia e Irak juegan el 22 de junio a las 15:00 horas (CDMX).
- Estadio Philadelphia es la sede del encuentro y posee 68.324 espectadores de capacidad.
- Mundial 2026: el recinto albergará seis partidos en total, incluyendo octavos de final.