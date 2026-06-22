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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio y dónde ver en México

Con Argentina y Francia como principales protagonistas, así se disputa un nuevo día de competición en esta Copa del Mundo 2026.

Argentina y Brasil, principales protagonistas de la actividad del lunes 22 de junio
© Getty ImagesArgentina y Brasil, principales protagonistas de la actividad del lunes 22 de junio

Este lunes 22 de junio se vienen cuatro juegazos de fase de grupos que no te puedes perder en el Mundial 2026. Con la Argentina de Lionel Messi y la Francia de Kylian Mbappé como principales protagonistas del día, sigue disputándose la segunda jornada de la Fase de Grupos y aquí te contamos todo…

Los últimos finalistas en Qatar 2022 ganaron en sus primeros partidos y ahora buscarán asegurar su boleto a la siguiente instancia. Pero sus presentaciones no serán las únicas: hoy empezarán a definirse sus zonas, donde también hay que prestarle atención, por ejemplo, a la Noruega de Erling Haaland.

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PARTIDOS DEL LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Argentina vs. Austria (Grupo J)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | Telefe, mitelefe, TyC Sports, TyC Sports Play, DSports, DGO, Paramount+, Flow, TV Pública y Disney+ Premium.
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Francia vs. Irak (Grupo I)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Noruega vs. Senegal (Grupo I)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (martes 23) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Argentina: 00:00 horas (madrugada martes) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (lunes) | ViX Premium
  • Colombia: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 06:00 horas (martes) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET lunes) | FOX, FS1, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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