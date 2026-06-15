El último partido de este lunes correrá a cargo de Irán y Nueva Zelanda, ambas selecciones tendrán su debut en el Mundial 2026 en un juego disputado en Los Ángeles. Pese a los problemas que han tenido los iraníes para poder jugar en Estados Unidos, harán su presentación en este duelo que llamará mucho la atención.

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¿En qué estadio se juega el Irán vs Nueva Zelanda?

Por su parte, la escuadra de Nueva Zelanda ya disputó sus amistosos en este país, por lo que no tienen problema. En esta ocasión la sede que albergará este encuentro es el SoFi Stadium, que a petición de la FIFA ahora recibe el nombre de la ciudad, es decir, Los Angeles Stadium en Inglewood, California.

Este inmueble tiene una capacidad de 70 mil 492 asistentes, es también uno de los estadios más innovadores y recientes, ya que fue inaugurado en el 2020. Es la casa oficial de Los Rams y Los Chargers en la NFL, pero ahora alberga varios partidos del Mundial.

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¿Cuántos partidos se juegan en esta sede?

Este es uno de los estadios que tendrá más partidos asignados en esta Copa del Mundo, ya que en él se dio al inauguración del país con el partido de Estados Unidos vs Paraguay, por lo que éste es el segundo duelo que se llevará a cabo en este recinto, aunque se le han asignado seis más, para un total de 8 duelos por jugar.

De estos duelos son 5 de ellos de fase de grupos; son el Suiza vs Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, el Bélgica vs Irán el 21 de junio y el Turquía vs Estados Unidos el 25 de junio. Sin embargo, de los otros 3 partidos, dos de éstos son en la etapa de dieciseisavos donde se medirá el segundo del Grupo A contra el segundo del Grupo B.

El otro enfrentamiento a disputarse en esta sede es el de Cuartos de Final el próximo 10 de julio donde se enfrentará el ganador del partido 93 contra el ganador del partido 94, siendo éste el último encuentro que se jugará en este estadio.

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En síntesis