La Selección Mexicana no tuvo que disputar las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026, ya que, al igual que Estados Unidos y Canadá, será uno de los anfitriones del torneo. En cierto modo, esto terminó siendo un alivio, considerando el rendimiento irregular que mostró el equipo a lo largo del último año. A pesar de haber conquistado la CONCACAF Nations League y la Copa Oro en 2025, las sensaciones futbolísticas nunca fueron del todo positivas.

Más allá de los títulos, el Tri dejó dudas en cada ventana internacional y en la mayoría de sus amistosos. El panorama actual es preocupante: ya son seis partidos consecutivos sin ganar, una racha que ha encendido las alarmas entre los aficionados y en la propia federación.

México será cabeza de serie gracias a su condición de local, pero eso no garantiza un camino sencillo. El sorteo podría colocarlo en un sector sumamente complejo, al punto de considerarse como un posible “grupo de la muerte”. A falta de la conformación oficial, algunos de los rivales que podrían cruzarse en su camino representan amenazas reales.

Entre las selecciones que podrían complicarle el torneo al Tri se encuentran Noruega, con la presencia de figuras de talla mundial; Italia, potencia histórica que todavía no clasificó y buscará hacerlo en el repechaje; y Marruecos, una de las revelaciones más sólidas en los últimos grandes torneos.

Cualquiera de ellos, combinado en el mismo sector, pondría a México en una situación verdaderamente desafiante. El Tri podría aprovechar su localía y hacerse fuerte, pero si sigue jugando de esta manera no la tendrá para nada fácil en el certamen.

Los bombos del Mundial 2026

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca Europa 1, Repesca Europa 2, Repesca Europa 3, Repesca Europa 4, Repesca Intercontinental 1 y Repesca Intercontinental 2.

En síntesis