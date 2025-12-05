El Mundial 2026 ya está en marcha. Este viernes 5 de diciembre se realizó y México ya sabe que se cruzará con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de uno de los repechajes de UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro John F Kennedy de Washington. Luego del sorteo, el ‘Vasco’ platicó con TNT Sports Argentina acerca del grupo que le tocó al Tri.

Javier Aguirre no se mostró conforme con el grupo debido a que todavía no conoce a uno de los rivales: “En el papel el repechaje no me gustó mucho porque aún no sabemos a quién enfrentaremos. Prefería saber a los 3 rivales para ya tenerlos bien analizados. Ahora hay que esperar hasta marzo”.

“Me hubiese gustado ya saber todo desde hoy, pero bueno, no me puedo quejar”. Ante la consulta del periodista argentino Maximiliano Grillo sobre cómo ve a México, el Vasco se mostró ilusionado: “Yo estoy muy bien, tenemos casi todo el equipo preparado“.

“La Liga MX nos está ayudando mucho en la preparación en casa. Estoy muy contento y muy ilusionado“, agregó el entrenador de México. Por último, en un momento de la entrevista, Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, saludó a Javier Aguirre y ambos DTs se dieron un abrazo.

Javier Aguirre sobre Lionel Scaloni

“Es un buen tipo. Lo conozco desde hace muchos años, nos enfrentamos cuando él era jugador del Deportivo La Coruña y yo de entrenador en Mallorca. Es un buen tipo y es campeón del mundo, qué te parece. Es muy serio y muy disciplinado“, comentó Javier Aguirre acerca de Lionel Scaloni.

