Así quedó el grupo de México en la Copa del Mundo 2026: rivales, días, fechas y estadios

Se acabó la espera: México ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Tras una larga espera, este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia del sorteo de la próxima cita mundialista en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

México era uno de los focos de atención de este evento por su condición de anfitrión, que a su vez lo colocó como cabeza de serie. De esta manera, el Tri evitó cruzarse en primera fase con las mejores selecciones del mundo y se ilusiona de cara a la clasificación a instancias de eliminación directa.

El grupo de México en el Mundial 2026

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje D – Europa (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Rafael Marquez y Javier Aguirre (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Días, fechas y estadio de los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Sudáfrica | Jueves 11 de junio | Estadio Azteca

| Jueves 11 de junio | Estadio Azteca Corea del Sur | Jueves 18 de junio | Estadio Akron

| Jueves 18 de junio | Estadio Akron Repechaje D | Miércoles 24 de junio | Estadio Azteca

ver también Sigue EN VIVO y GRATIS el sorteo del Mundial 2026: minuto a minuto del armado de los grupos

En busca de la revancha de Qatar 2022

La Selección de México está acostumbrada a pasar la fase de grupos en los Mundiales. Sin embargo, en Qatar 2022 quedó eliminada en fase de grupos (Argentina, Polonia y Arabia Saudita) bajo la conducción del Tata Martino, algo que el Tri buscará revertir en esta edición de la mano de Javier Aguirre.

En síntesis

México compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D.

compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D. El debut ante Sudáfrica se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. Javier Aguirre liderará al Tri buscando revertir la eliminación sufrida en Qatar 2022.

Publicidad