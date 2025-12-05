Es tendencia:
Así quedó el grupo de México en la Copa del Mundo 2026: rivales, días, fechas y estadios

El combinado dirigido por Javier Aguirre conoció a las selecciones que enfrentará en la fase de grupos. A continuación, todo lo que tienes que saber.

Por Leandro Barraza

La Selección de México ya conoce a sus rivales del Mundial 2026
© GETTY IMAGESLa Selección de México ya conoce a sus rivales del Mundial 2026

Se acabó la espera: México ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Tras una larga espera, este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia del sorteo de la próxima cita mundialista en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos.

México era uno de los focos de atención de este evento por su condición de anfitrión, que a su vez lo colocó como cabeza de serie. De esta manera, el Tri evitó cruzarse en primera fase con las mejores selecciones del mundo y se ilusiona de cara a la clasificación a instancias de eliminación directa.

El grupo de México en el Mundial 2026

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Repechaje D – Europa (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
Días, fechas y estadio de los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

  • Sudáfrica | Jueves 11 de junio | Estadio Azteca
  • Corea del Sur | Jueves 18 de junio | Estadio Akron
  • Repechaje D | Miércoles 24 de junio | Estadio Azteca
En busca de la revancha de Qatar 2022

La Selección de México está acostumbrada a pasar la fase de grupos en los Mundiales. Sin embargo, en Qatar 2022 quedó eliminada en fase de grupos (Argentina, Polonia y Arabia Saudita) bajo la conducción del Tata Martino, algo que el Tri buscará revertir en esta edición de la mano de Javier Aguirre.

En síntesis

  • México compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D.
  • El debut ante Sudáfrica se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.
  • Javier Aguirre liderará al Tri buscando revertir la eliminación sufrida en Qatar 2022.
leandro barraza
Leandro Barraza
