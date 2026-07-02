¡Juega Lamine Yamal! Las alineaciones confirmadas de España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026

Desde las 13:00 hs de la CDMX, España se mide ante Austria en Los Ángeles en busca de conseguir su lugar en los octavos de final del certamen internacional. La Roja intentará hacer valer su favoritismo para seguir avanzando en el Mundial 2026, mientras que los austríacos buscarán dar uno de los grandes golpes de la competencia.
El equipo de Luis De La Fuente consiguió 7 de los 9 puntos en la fase de grupos tras empatar con Cabo Verde, ganarle a Arabia Saudita y, por último, conseguir un triunfo ante Uruguay. Gracias a esos resultados, España terminó como líder de su zona y llega con confianza a este duelo de eliminación directa.
Austria, por su parte, clasificó segunda en su grupo tras vencer a Jordania, perder con Argentina y empatar con Argelia. Sin embargo, estuvo a nada de quedarse afuera mientras Argelia le ganaba 3-2, pero logró empatarlo sobre el final y consiguió el boleto a los dieciseisavos de final.
Alineación de España para jugar con Austria
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Aymeric Laporte
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Alex Baena
- Rodri
- Pedri
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
Alineación de Austria para enfrentar a España
- Alexander Schlager
- Kevin Danso
- Stefan Posch
- David Alaba
- Xaver Schlager
- Nicolas Seiwald
- Marcel Sabitzer
- Romano Schmid
- Konrad Laimer
- Paul Wanner
- Michael Gregoritsch
En sintesis
- España clasificó como líder de grupo invicta tras cosechar 7 de 9 puntos posibles.
- El estratega Luis de la Fuente definió un ataque liderado por Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.
- La selección de Austria avanzó de forma agónica tras empatar en el cierre de la fase regular.