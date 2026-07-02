¡Juega Lamine Yamal! Las alineaciones confirmadas de España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026

España se enfrenta a Austria en Los Ángeles en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, España se mide ante Austria en Los Ángeles en busca de conseguir su lugar en los octavos de final del certamen internacional. La Roja intentará hacer valer su favoritismo para seguir avanzando en el Mundial 2026, mientras que los austríacos buscarán dar uno de los grandes golpes de la competencia.

Publicidad

El equipo de Luis De La Fuente consiguió 7 de los 9 puntos en la fase de grupos tras empatar con Cabo Verde, ganarle a Arabia Saudita y, por último, conseguir un triunfo ante Uruguay. Gracias a esos resultados, España terminó como líder de su zona y llega con confianza a este duelo de eliminación directa.

Austria, por su parte, clasificó segunda en su grupo tras vencer a Jordania, perder con Argentina y empatar con Argelia. Sin embargo, estuvo a nada de quedarse afuera mientras Argelia le ganaba 3-2, pero logró empatarlo sobre el final y consiguió el boleto a los dieciseisavos de final.

Alineación de España para jugar con Austria

Unai Simón

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Alex Baena

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Publicidad

Alineación de Austria para enfrentar a España

Alexander Schlager

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba

Xaver Schlager

Nicolas Seiwald

Marcel Sabitzer

Romano Schmid

Konrad Laimer

Paul Wanner

Michael Gregoritsch

En sintesis