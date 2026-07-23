¿Está México? Una investigación estudia posible amaño de partidos del Mundial 2026

Con la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, se terminó una nueva edición del máximo certamen internacional de Selecciónes. Tras 104 compromisos, el torneo tuvo punto final y ahora habrá que esperar otros cuatro años para el Mundial 2030.

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Sin embargo, hay un coletazo inesperado por propios y extraños que siguen dando que hablar del certamen internacional. Según el Grupo de Copenhague, un grupo internacional independiente que investiga posibles manipulaciones de competiciones deportivas, identificaron algunas irregularidades.

Estas alarmas encendidas se adelantan a través de un sumario del Consejo de Europa, desde donde el Grupo de Copenhague opera con la Convención de Macolin, un instrumento legal y única norma de ley internacional sobre el amaño de competencias deportivas.

La expulsión de Folarin Balogun perdonada por la FIFA. [Foto: Getty Images]

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Acorde a la información brindada por The Athletic, el Grupo de Copenhague ha solicitado a la FIFA una explicación sobre la polémica expulsión de Folarin Balogun, ya que Polymarket, una plataforma de predicción de diversos temas y que se basa en criptomonedas, abrió un mercado el 2 de julio, un día después de su expulsión, con la pregunta: ¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?.

Por su parte, la FIFA Integrity Task Force, organismo del ente madre del futbol mundial creado para proteger los torneos de los amaños, informó que no se identificaron actividades de apuestas sospechosas en ninguno de los 104 compromisos.

Los partidos del Mundial 2026 bajo la lupa

Sudáfrica vs. México: Se investiga la tarjeta roja mostrada al jugador sudafricano Themba Zwane en el minuto 84.

Se investiga la tarjeta roja mostrada al jugador sudafricano Themba Zwane en el minuto 84. España vs. Cabo Verde: Se indaga el empate 0-0, luego de que en la plataforma Polymarket se registraran 4,8 millones de dólares en apuestas a que España no ganaría el encuentro.

Se indaga el empate 0-0, luego de que en la plataforma Polymarket se registraran 4,8 millones de dólares en apuestas a que España no ganaría el encuentro. España vs. Arabia Saudita: Se investiga la demora de tres minutos y medio en el sistema del VAR para anular un gol del español Ferrán Torres en la victoria de la Furia Roja por 4-0.

Se investiga la demora de tres minutos y medio en el sistema del VAR para anular un gol del español Ferrán Torres en la victoria de la Furia Roja por 4-0. Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: Se investiga el “Caso Balogun”. El delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia y ese mismo día se abrió un mercado de apuestas preguntando si jugaría ante Bélgica. La FIFA le levantó la sanción de forma inusual, habilitándolo para jugar el siguiente partido.

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En síntesis