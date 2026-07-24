El mediocentro español es el gran objetivo de los Merengues de cara al inicio de la temporada 2026-27.

Terminó la Copa del Mundo 2026 con la conquista de España sobre Argentina luego de derrotarlo en la Final por 1-0 con anotación de Ferrán Torres. La Furia Roja sumó su segunda estrella luego de su primera conquista en la edición de Sudáfrica 2010.

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Siempre una conquista de esta característica puede atraer nuevas ofertas y mejores destinos para los protagosnistas, en este caso los jugadores. Ahora, un jugador que podría cambiar de aires es el mediocentro Rodrigo Hernández, capitán del equipo y elegido Balón de Oro del torneo.

Tras confirmar algunos fichajes en las últimas semanas, Real Madrid va por el gran golpe del mercado de pases. Así lo confirmó el periodista David Ornstein en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Real Madrid trabaja en un acuerdo para fichar a Rodri del Manchester City. Los clubes aún no han iniciado conversaciones, pero Real Madrid ahora opera bajo la premisa de que el mediocampista se unirá este verano. Manchester City aún espera que el capitán de España se quede con o sin nuevo contrato“.

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Cabe recordar que el conjunto de Madrid ya confirmó los fichajes de Marc Cucurella por 60 millones de euros desde Chelsea, Denzel Dumfries por 20 millones de euros desde Inter de Milán, Ibrahima Konaté libre desde Liverpool y Bernardo Silva libre desde Manchester City.

En caso que el equipo comandado por José Mourinho confirme este fichaje, le quedará un verdadero equipazo lleno se estrellas. Porque a todos estos fichajes en la plantilla ya están Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Federico Valverde

¿Cómo fue el Mundial 2026 de Rodrigo Hernández con España?

Rodrigo Hernández fue la gran figura del cuadro europeo en el certamen internacional. Jugó los 8 partidos como titular, siendo capitán en todos. No marcó goles o asistencias pero fue una pieza clave en el juego. Además, disputó casi todos los minutos del torneo.

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En síntesis