A Rodri Hernández solo le queda un año de contrato en Manchester City, pero podría ser vendido en este mercado.

Real Madrid ya incorporó en este mercado a Marc Cucurella, Carlos Espí, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, pero quiere más. El conjunto merengue está en negociaciones por Yan Diomande y también busca sumar a Rodri Hernández.

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Florentino Pérez quiere que el español sea la frutilla del postre en el mercado del Real Madrid. A Rodri solo le queda un año de contrato en Inglaterra y su llegada al merengue es factible, pero Manchester City no lo va a soltar por poco dinero y ya se reveló la cifra que quiere.

El dinero que quiere Manchester City

De acuerdo a lo reportado por el periodista Patrick Berger de Sky Sports, Manchester City quiere recibir 75 millones de euros por el campeón del mundo con España en el Mundial 2026.

Florentino Pérez negocia para fichar a Rodri (Getty Images)

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Según el comunicador, Real Madrid no tendría problemas en desembolsar más de 50 millones de euros por el centrocampista español y las negociaciones ya están en marcha. Asimismo, Rodri tendría el deseo de abandonar el Manchester City para jugar en la Casa Blanca.

Real Madrid solo fichó a Bernardo Silva en el mediocampo hasta el momento y reforzar esta zona era una de las prioridades en el mercado. Florentino Pérez tuvo que esperar a que finalice la Copa del Mundo para recién empezar las negociaciones por Rodri.

¿Cuándo cierra el mercado?

El mercado europeo finaliza el 2 de septiembre, por lo que todavía queda un mes entero para que los clubes del Viejo Continente cumplan sus objetivos. Todo indica que Rodri terminará vistiendo la playera del equipo más ganador de la Champions League.

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En síntesis