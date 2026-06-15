Irán y Nueva Zelanda juegan su primer partido en el Mundial 2026 en un encuentro que promete ser muy parejo. El mismo comienza a las 19:00 hs de la CDMX y se disputará en el Los Ángeles Stadium, donde ambos seleccionados buscarán arrancar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo.
Los asiáticos aparecen como favoritos en los papeles gracias a su experiencia internacional. Sin embargo, saben que no pueden confiarse ante una selección neozelandesa que llega con ilusión y que intentará dar el golpe para quedarse con una victoria histórica.
Todas las luces están puestas en Tim Payne, el fenómeno viral de Nueva Zelanda que alcanzó millones de seguidores en las últimas semanas luego de una campaña impulsada por un creador de contenido argentino que buscó convertirlo en una de las caras más populares del Mundial 2026.
Alineación de Irán para jugar con Nueva Zelanda
- Alireza Beiranvand
- Ramin Rezaeian
- Shoja Khalilzadeh
- Ali Nemati
- Milad Mohammadi
- Saeid Ezatolahi
- Mohammad Mohebbi
- Saman Ghoddos
- Arya Yousefi
- Mehdi Taremi (C)
- Shahriyar Moghanloo
Alineación de Nueva Zelanda para enfrentarse a Irán
- Max Crocombe
- Tim Payne
- Michael Boxall
- Liberato Cacace
- Finn Surman
- Joe Bell
- Marko Stamenic
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Callum McCowatt
- Chris Wood (C)
En sintesis
- Irán y Nueva Zelanda debutan hoy en el Grupo G del Mundial 2026.
- El partido comenzará a las 19:00 horas en el Los Ángeles Stadium.
- El defensor Tim Payne es el fenómeno viral de Nueva Zelanda en redes sociales.