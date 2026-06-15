Irán y Nueva Zelanda ya tienen todo listo para su debut en el Mundial 2026. Ambos seleccionados buscan comenzar con el pie derecho.

Irán y Nueva Zelanda juegan su primer partido en el Mundial 2026 en un encuentro que promete ser muy parejo. El mismo comienza a las 19:00 hs de la CDMX y se disputará en el Los Ángeles Stadium, donde ambos seleccionados buscarán arrancar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo.

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Los asiáticos aparecen como favoritos en los papeles gracias a su experiencia internacional. Sin embargo, saben que no pueden confiarse ante una selección neozelandesa que llega con ilusión y que intentará dar el golpe para quedarse con una victoria histórica.

Todas las luces están puestas en Tim Payne, el fenómeno viral de Nueva Zelanda que alcanzó millones de seguidores en las últimas semanas luego de una campaña impulsada por un creador de contenido argentino que buscó convertirlo en una de las caras más populares del Mundial 2026.

Alineación de Irán para jugar con Nueva Zelanda

Alireza Beiranvand

Ramin Rezaeian

Shoja Khalilzadeh

Ali Nemati

Milad Mohammadi

Saeid Ezatolahi

Mohammad Mohebbi

Saman Ghoddos

Arya Yousefi

Mehdi Taremi (C)

Shahriyar Moghanloo

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Alineación de Nueva Zelanda para enfrentarse a Irán

Max Crocombe

Tim Payne

Michael Boxall

Liberato Cacace

Finn Surman

Joe Bell

Marko Stamenic

Sarpreet Singh

Elijah Just

Callum McCowatt

Chris Wood (C)

En sintesis