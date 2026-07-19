¿La final del Mundial 2026 es el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina?

Lionel Messi vuelve a disputar una final con la Selección Argentina y crecen las dudas sobre si será su despedida definitiva con la Albiceleste.

Llegó el gran día. Este domingo, la Selección Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026, un partido que puede quedar marcado para siempre en la historia del fútbol. Además de estar en juego el título más importante a nivel de selecciones, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi.

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Con 39 años, el capitán argentino volverá a disputar una final del Mundial con la camiseta de su país. Tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022, ahora tendrá la posibilidad de conseguir un histórico bicampeonato, un logro reservado para muy pocos futbolistas.

Aunque para muchos el debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos terminó hace varios años con la consagración en Qatar, el rosarino tiene una nueva oportunidad de agrandar todavía más una carrera repleta de títulos y récords.

En las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las versiones de que este podría ser el último partido de Messi con la Selección Argentina. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte del futbolista ni del cuerpo técnico sobre un eventual retiro de la Albiceleste.

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¿Puede ser el último partido de Messi con Argentina en un Mundial?

Más allá de que no está confirmado que deje la Selección tras el Mundial 2026, sí es muy probable que esta sea la última Copa del Mundo que dispute con la camiseta argentina. Llegar al Mundial de 2030 con 43 años sería un desafío enorme, aunque tratándose de Lionel Messi, muchos prefieren no descartar ninguna posibilidad hasta que él mismo tome una decisión.

Lo más lógico es pensar que, una vez finalizada la Copa del Mundo, Messi continúe disputando algunos partidos más con la Selección Argentina, ya sea amistosos o encuentros oficiales. De todos modos, también existe la posibilidad de que anuncie su retiro internacional después del torneo. Por ahora, no hay una decisión confirmada y el foco del capitán está puesto únicamente en intentar conquistar un nuevo título mundial.

En sintesis

Lionel Messi jugará hoy la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

jugará hoy la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. El capitán argentino busca ganar un histórico bicampeonato mundial a sus 39 años.

mundial a sus 39 años. No existe confirmación oficial sobre el retiro de Messi tras la Copa del Mundo.