Mientras la plantilla de Francia cuesta US$ 1.520 millones, lo que vale la de España

Francia y España protagonizarán una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026. Más allá del duelo entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, ambas selecciones poseen dos de las plantillas más valiosas del fútbol mundial. Esta es la diferencia entre el valor de mercado del conjunto francés y el español, según Transfermarkt.

España y Francia abrirán este martes las semifinales del Mundial 2026 en un encuentro que promete emociones de principio a fin. Será el primero de los dos grandes partidos que definirán a los finalistas del torneo más importante del fútbol de selecciones. Un día después será el turno de Inglaterra y Argentina.

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Los cuatro seleccionados que continúan en carrera saben lo que significa levantar la Copa del Mundo. Argentina es la más ganadora de las semifinalistas con tres títulos, mientras que Francia suma dos conquistas. España e Inglaterra completan el cuadro con un Mundial cada una..

El duelo entre España y Francia enfrenta a dos de los máximos candidatos al título. Además de su nivel futbolístico, ambas selecciones cuentan con plantillas repletas de estrellas que brillan en los mejores clubes de Europa. Según los valores de mercado de Transfermarkt, la plantilla francesa está tasada en 1.520 millones de euros, mientras que la española alcanza los 1.220 millones de euros, dos de las cifras más altas.

Los cinco jugadores más valiosos de Francia

Kylian Mbappé – 180 millones de euros

– Michael Olise – 150 millones de euros

– Désiré Doué – 120 millones de euros

– William Saliba – 100 millones de euros

– Ousmane Dembélé – 100 millones de euros

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Los cinco jugadores más valiosos de España

Lamine Yamal – 200 millones de euros

– Pedri – 150 millones de euros

– Pau Cubarsí – 80 millones de euros

– Martín Zubimendi – 75 millones de euros

– Dani Olmo – 60 millones de euros

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