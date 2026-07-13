Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

Mientras la plantilla de Francia cuesta US$ 1.520 millones, lo que vale la de España

Francia y España protagonizarán una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026. Más allá del duelo entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, ambas selecciones poseen dos de las plantillas más valiosas del fútbol mundial. Esta es la diferencia entre el valor de mercado del conjunto francés y el español, según Transfermarkt.

Valor de plantilla de España vs. Francia.
© Getty ImagesValor de plantilla de España vs. Francia.

España y Francia abrirán este martes las semifinales del Mundial 2026 en un encuentro que promete emociones de principio a fin. Será el primero de los dos grandes partidos que definirán a los finalistas del torneo más importante del fútbol de selecciones. Un día después será el turno de Inglaterra y Argentina.

Encuesta

¿Cuál será la final del Mundial 2026?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Los cuatro seleccionados que continúan en carrera saben lo que significa levantar la Copa del Mundo. Argentina es la más ganadora de las semifinalistas con tres títulos, mientras que Francia suma dos conquistas. España e Inglaterra completan el cuadro con un Mundial cada una..

+ Seguinos en

El duelo entre España y Francia enfrenta a dos de los máximos candidatos al título. Además de su nivel futbolístico, ambas selecciones cuentan con plantillas repletas de estrellas que brillan en los mejores clubes de Europa. Según los valores de mercado de Transfermarkt, la plantilla francesa está tasada en 1.520 millones de euros, mientras que la española alcanza los 1.220 millones de euros, dos de las cifras más altas.

Los cinco jugadores más valiosos de Francia

  • Kylian Mbappé180 millones de euros
  • Michael Olise150 millones de euros
  • Désiré Doué120 millones de euros
  • William Saliba100 millones de euros
  • Ousmane Dembélé100 millones de euros

Los cinco jugadores más valiosos de España

Ver también

Mientras Kylian Mbappé cuesta 180 millones, el valor de mercado de Lamine Yamal

  • Lamine Yamal200 millones de euros
  • Pedri150 millones de euros
  • Pau Cubarsí80 millones de euros
  • Martín Zubimendi75 millones de euros
  • Dani Olmo60 millones de euros

En sintesis

  • España y Francia jugarán este martes la primera semifinal del Mundial 2026.
  • La plantilla de Francia tiene un valor de mercado de 1.520 millones de euros.
  • El futbolista Lamine Yamal es el más valioso de España con 200 millones.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones