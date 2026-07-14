¿Por qué hay un minuto de silencio en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026?

La FIFA tomó la decisión de realizar un minuto de silencio en el partido entre Francia y España para conmemorar dos hechos.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la gran semifinal del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones europeas se lleva a cabo en el Estadio Dallas y en el mismo se producirá un minuto de silencio antes de que inicie el juego.

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El minuto de silencio corresponde a dos hechos. El primero es para recordar a las víctimas del atentado en Niza, Francia, ocurrido hace 10 años el 14 de julio de 2016. En este suceso trágico fallecieron 86 personas durante la Fiesta Nacional de Francia (Día de la Bastilla).

Este atentado terrorista es considerado uno de los más destructivos y traumáticos de los últimos tiempos. Además de los 86 fallecidos, más de 450 personas fueron heridas por lo sucedido.

El segundo motivo del minuto de silencio es por el fallecimiento de Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex Emir de Qatar. El jeque murió este domingo 12 de julio y en el mundo del futbol es recordado por haberle entregado el bisht a Lionel Messi, esa especie de capa, en la ceremonia final en el Mundial 2022.

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¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Francia o España jugarán contra el vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina, el cual se disputa este miércoles a las 13:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Atlanta.