¿Por qué no juega Álvaro Morata en Francia vs. España por el Mundial 2026?

El delantero español no formó parte de la lista de 26 convocados por Luis De La Fuente para el Mundial 2026.

Muchos aficionados se preguntan por qué Álvaro Morata no aparece en la convocatoria de España para enfrentar a Francia por las semifinales del Mundial 2026. El delantero, que durante los últimos años fue uno de los habituales en el combinado nacional, no forma parte del plantel dirigido por Luis de la Fuente para la Copa del Mundo.

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La ausencia de Morata se debe a que no fue convocado por su rendimiento en la última temporada. Si bien el atacante fue parte importante del proceso de Luis de la Fuente y estuvo presente en anteriores convocatorias, el entrenador español decidió no incluirlo en la lista definitiva para la competición.

El delantero perdió protagonismo en el último tiempo y el cuerpo técnico optó por darle lugar a otros futbolistas para afrontar el Mundial 2026. De esta manera, Morata no tendrá la posibilidad de disputar lo que podría haber sido su último Mundial.

Las declaraciones de Álvaro Morata tras quedar afuera del Mundial 2026

Tras conocer la decisión de Luis de la Fuente, Álvaro Morata habló sobre su ausencia en la Copa del Mundo y reconoció que fue un momento difícil en su carrera.

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“Me llamó Luis y sabía que no iba a ir al Mundial. Entiendo que es lo que toca. No me he merecido estar en la lista. Obviamente sabes que es la última oportunidad que tienes para jugar un Mundial. Ha sido duro”, expresó el atacante que actualmente está en el Como de la Serie A.

“Yo lo he pasado muy mal en muchos momentos con la selección pero a la vez es lo que más me gusta en el mundo del futbol y en mi vida. Entonces me da pena. Tengo que volver a disfrutar, volver a trabajar en mi equipo y ojalá algún día poder volver a la selección”, comentó.

En sintesis

El delantero Álvaro Morata quedó fuera de la convocatoria de España para el Mundial.

quedó fuera de la convocatoria de España para el Mundial. El entrenador Luis de la Fuente decidió excluir al atacante de la lista definitiva.

decidió excluir al atacante de la lista definitiva. El futbolista Álvaro Morata reconoció que no merecía estar en la lista mundialista.