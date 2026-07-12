Mientras Kylian Mbappé cuesta 180 millones, el valor de mercado de Lamine Yamal

La comparación entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal también se traslada al mercado de pases. Con el francés tasado en 180 millones de euros, así quedó la cotización actual de la joya del Barcelona.

España y Francia protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Dos potencias del futbol mundial se enfrentarán en un partidazo para definir a uno de los finalistas del torneo más importante a nivel selecciones. Del otro lado de la llave también habrá un duelo histórico entre Inglaterra y Argentina, que buscarán quedarse con el otro boleto a la gran final.

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El choque entre españoles y franceses estará marcado por la presencia de grandes figuras que pueden cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento.

En España y Francia hay varios futbolistas de primer nivel, pero los principales focos estarán puestos en Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las grandes estrellas de Real Madrid y Barcelona. Ambos representan el presente y el futuro del futbol mundial, aunque llegan con realidades diferentes.

Lamine Yamal quizás no disputó su mejor Mundial hasta el momento. El joven extremo español llegó al torneo con una lesión que condicionó su preparación y su rendimiento no fue el esperado en algunos encuentros. Sin embargo, tiene la capacidad para aparecer en los momentos importantes y puede ser una de las grandes figuras en la semifinal ante Francia.

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Del otro lado aparece Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del campeonato. El delantero francés se convirtió en una de las grandes amenazas ofensivas del torneo y pelea por quedarse con la Bota de Oro, liderando la tabla de goleadores junto a Lionel Messi con 8 tantos.

Valor de mercado de Mbappé vs. Lamine Yamal

El duelo entre las dos máximas figuras de España y Francia también se puede analizar desde el mercado. Según Transfermarkt, Kylian Mbappé tiene un valor de mercado de 180 millones de euros, mientras que Lamine Yamal aparece tasado en 200 millones de euros, convirtiéndose en el futbolista más valioso del mundo.

En sintesis

Kylian Mbappé y Lamine Yamal protagonizarán la semifinal del Mundial entre Francia y España.

y Lamine Yamal protagonizarán la semifinal del Mundial entre Francia y España. El delantero francés Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores con 8 tantos.

lidera la tabla de goleadores con 8 tantos. El valor de Lamine Yamal está tasado en 200 millones de euros según Transfermarkt.