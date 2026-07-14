¿Cuándo, dónde y contra quién juega España en la final del Mundial 2026?

Los campeones de Europa vencieron 2-0 a Francia sin problemas y ahora disputarán la final de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 está llegando a su fin. Después de 101 partidos disputados, apenas resta un encuentro encuentros para conocer a los equipos que jugarán la gran final del certamen internacional más importante del futbol. Este martes se disputó la primera semifinal del torneo.

Publicidad

Francia y España se enfrentaron en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con un único objetivo: convertirse en el primer finalista del Mundial 2026. Los españoles sorprendieron, fueron ampliamente superiores en el campo de juego y ahora esperan rival.

Ambos seleccionados llegaban invictos y con un gran rendimiento, por lo que se esperaba uno de los mejores partidos de todo el torneo. Los franceses no pudieron cumplir el objetivo de llegar a una tercera final consecutiva del torneo internacional.

Si España elimina a Francia, jugará la final del Mundial 2026

Tras derrotar 2-0 a Francia en Dallas con goles de Oyarzabal y Pedro Porro, el equipo de Luis De La Fuente ya espera su próximo rival que se definirá en el día de mañana.

Publicidad

Su rival será el ganador de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra, encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta y que definirá al segundo equipo clasificado al partido por el título. La final del Mundial 2026 se jugará el próximo 19 de julio, desde las 13:00 horas de la CDMX, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

En sintesis