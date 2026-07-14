Dónde ver EN VIVO Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026: TV y streaming online

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la gran semifinal del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.
Francia y España se han visto la cara en otras dos semifinales en los últimos dos años. Y en ambas La Roja salió victoriosa, primero en la Eurocopa 2024 y luego en la Nations League 2025. Sin embargo, una semifinal de la Copa del Mundo toma una mayor trascendencia.
Por dónde ver el partido
El partido entre Francia y España de este martes 14 de julio puede verse en México por televisión abierta por Azteca 7 y TUDN, aunque también existe la opción de observarlo por la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.
- México: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium
- Argentina: Flow Sports, DSports, Paramount+
- Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports
- Sudamérica: DSports, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock
Cómo llegan ambas selecciones
Francia viene de ganarle por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps aún no recibió goles en los duelos de eliminación directa y es la selección que mejor ha funcionado, pero eso puede cambiar una vez que inicie el partido.
Por su parte, España derrotó por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. La Roja es el equipo que menos goles recibió en el Mundial 2026 y en los últimos años ha sido un rival complejo para Francia y querrá demostrarlo de nuevo.
En síntesis
- Francia y España juegan la semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio.
- El partido se disputa en el Estadio Dallas a las 13:00 horas de México.
- La transmisión en México será por Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.