Dónde ver EN VIVO Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026: TV y streaming online

Francia y España se enfrentan este martes en el Estadio Dallas por un lugar en la final del Mundial 2026. La información de cómo ver el partido.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la gran semifinal del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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Francia y España se han visto la cara en otras dos semifinales en los últimos dos años. Y en ambas La Roja salió victoriosa, primero en la Eurocopa 2024 y luego en la Nations League 2025. Sin embargo, una semifinal de la Copa del Mundo toma una mayor trascendencia.

Por dónde ver el partido

El partido entre Francia y España de este martes 14 de julio puede verse en México por televisión abierta por Azteca 7 y TUDN, aunque también existe la opción de observarlo por la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium

Canal 5, Azteca 7, ViX Premium Argentina: Flow Sports, DSports, Paramount+

Flow Sports, DSports, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports, FOX Sports

: Tigo Sports, FOX Sports Sudamérica : DSports, Paramount+

: DSports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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Cómo llegan ambas selecciones

Francia viene de ganarle por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps aún no recibió goles en los duelos de eliminación directa y es la selección que mejor ha funcionado, pero eso puede cambiar una vez que inicie el partido.

Por su parte, España derrotó por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. La Roja es el equipo que menos goles recibió en el Mundial 2026 y en los últimos años ha sido un rival complejo para Francia y querrá demostrarlo de nuevo.

En síntesis

Francia y España juegan la semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio .

juegan la semifinal del Mundial 2026 este . El partido se disputa en el Estadio Dallas a las 13:00 horas de México.

a las de México. La transmisión en México será por Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.