Si Francia le gana a España: cuándo, dónde y contra quién juega en la final del Mundial 2026

Este martes 14 de julio se lleva a cabo una de las dos semifinales del Mundial 2026. En la primera los protagonistas son Francia y España, selecciones que se ven las caras a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Dallas.
España ha eliminado a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 y en la semifinal de la Nations League 2025, por lo que el conjunto galo deberá tomar todas las precauciones posibles. Y solo uno de los dos equipos podrá clasificar a la gran final.
En caso de que Francia derrote a España, entonces el equipo dirigido por Didier Deschamps jugará la final de la Copa del Mundo frente al ganador del cruce entre Inglaterra y Argentina, el cual se disputa este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.
Estadio y hora de la final
La final del Mundial 2026 se lleva a cabo el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y está programada para las 13:00hs (Ciudad de México), por lo que allí estaría Francia en caso de que elimine este martes a España en la semifinal.