Si Francia le gana a España: cuándo, dónde y contra quién juega en la final del Mundial 2026

Francia se enfrenta con España por un lugar en la final de la Copa del Mundo. El equipo galo quiere llegar al último partido por tercera vez consecutiva.

Este martes 14 de julio se lleva a cabo una de las dos semifinales del Mundial 2026. En la primera los protagonistas son Francia y España, selecciones que se ven las caras a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Dallas.

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España ha eliminado a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 y en la semifinal de la Nations League 2025, por lo que el conjunto galo deberá tomar todas las precauciones posibles. Y solo uno de los dos equipos podrá clasificar a la gran final.

En caso de que Francia derrote a España, entonces el equipo dirigido por Didier Deschamps jugará la final de la Copa del Mundo frente al ganador del cruce entre Inglaterra y Argentina, el cual se disputa este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.

Estadio y hora de la final

La final del Mundial 2026 se lleva a cabo el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y está programada para las 13:00hs (Ciudad de México), por lo que allí estaría Francia en caso de que elimine este martes a España en la semifinal.