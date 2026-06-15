La cartelera futbolera de este martes 16 de junio en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA trae cuatro partidos que darán mucho de qué hablar. Francia, una de las potencias de Europa, abre la actividad en Nueva Jersey contra Senegal en un choque que promete harta técnica y velocidad. Más tarde, Irak y Noruega se ven las caras buscando dar el primer golpe en el Grupo I.
El tercer juego tiene el broche de oro con el partido de Argentina, que viene a defender su corona, y debuta contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que el último encuentro tiene como protagonistas a Austria y a Jordania en el Estadio Levi’s.
PARTIDOS DEL MARTES 16 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Francia vs. Senegal (Grupo I)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 14:00 (CT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Irak vs. Noruega (Grupo I)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (CT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Argentina vs. Argelia (Grupo J)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (CT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Austria vs. Jordania (Grupo J)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 01:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas (miércoles) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas (martes) | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 23:00 horas (martes) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 23:00 horas (martes) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (martes) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 07:00 horas | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 21:00 (PT) / 23:00 (CT) / 00:00 (ET) | FS1, FOX, Peacock