El experimentado defensa argentino le puso punto final a su ciclo en la Albiceleste tras la definición perdida ante la Furia Roja.

La definición de la Copa del Mundo 2026 dejó una sensación de tirsteza en toda la Selección Argentina y sus aficionados. Tras no poder alcanzar la gloria como en Qatar 2022, el conjunto al mando de Lionel Scaloni no pudo repetir la hazaña y se quedó a las puestas de la cuarta estrella.

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Ahora, en las últimas horas, tras superar de a poco el mal trago del pasado domingo, un referente de la Albiceleste decidió poner punto final a su etapa en el combinado nacional. Se trata del defensa Nicolás Otamendi, que con 38 años decidió comunicar que se retira de la Selección.

Además de haber puesto punto final en el equipo nacional, también dejó la elite del futbol mundial ya que luego de su etapa en el Benfica de Portugal, el jugador confirmó en pleno Mundial que se sumará a River Plate, equipo del que es aficionado.

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El futbolista se retira con 139 partidos disputados con la casaca albiceleste, siendo titular en 127 oportunidades. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. Ganó 4 títulos con el equipo: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Jugó 4 Mundiales, los de 2010, 2018 y 2022 y 2026 y 5 Copa América en 2015 y 2024. También ganó los Juegos Olímpicos 2008 con la Sub-23.

El comunicado completo de Nicolás Otamendi

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

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Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

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Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

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Hasta siempre, Selección Argentina”

En síntesis