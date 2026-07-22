VARgentina: el dato que expone cómo fue beneficiada la Albiceleste para llegar a la Final del Mundial 2026

El equipo subcampeón del mundo llegó a la instancia definitoria con un cúmulo de situaciones favorables gracias a la utilización de la tecnología.

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin hace apenas unos días, pero la polémica se mantiene intacta en el ambiente futbolístico. El uso del VAR volvió a ser el gran protagonista de la competencia en las jugadas decisivas de cada partido, por lo que continúa dando qué hablar. Resulta que la estadística reveló qué seleccionados sumaron más intervenciones a favor, con la figura del subcampeón en lo más alto de la lista.

Publicidad

Argentina recibió más revisiones que nadie a su favor

De acuerdo con un recuento oficial del analista Juan Guzmán Gasso, la selección Argentina ocupó el primer lugar de la nómina con más fallos corregidos a su favor. La presencia de la Albiceleste en el tope de la tabla reactivó las teorías en redes sociales sobre un supuesto trato preferencial. Esta narrativa arrastra antecedentes desde la edición de Qatar 2022 y volvió a tomar fuerza entre los aficionados en el transcurso del torneo.

Por detrás del conjunto sudamericano apareció México, que se ubicó como la segunda selección con más revisiones resueltas a beneficio propio. El Tri registró un total de cuatro intervenciones del sistema tecnológico que cambiaron decisiones iniciales a su favor.

El VAR intervino en juegos de Argentina como en ninguno de otra selección. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Dichas revisiones se remiten a la expulsión de un jugador sudafricano en el primer encuentro por un golpe sin balón sobre Brian Gutiérrez, la de Piero Hincapié en 16avos de final por taparse la boca y el penal ante Inglaterra en octavos más la roja a Jarell Quansah por una dura infracción sobre Jesús Gallardo.

A pesar de las suspicacias, el propio desarrollo de la competencia dejó argumentos para desestimar la idea de un favoritismo hacia el campeón. En la gran final frente a España, Argentina jugó toda la prórroga con diez futbolistas tras la expulsión de Enzo Fernández. El volante vio la tarjeta roja por una dura falta sobre Pau Cubarsí en una acción que lo dejó fuera del campo por doble amarilla.

La herramienta interviene en situaciones puntuales para señalar un penal, validar un gol, sancionar una tarjeta roja directa o corregir la identidad de un jugador. Una modificación del fallo inicial simplemente garantiza que la jugada termine con la sanción correcta dentro del campo. En un torneo corto con tanta intensidad física, la cantidad de decisiones corregidas responde a la dinámica propia del juego.

Publicidad

En síntesis